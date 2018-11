Zoido dice que "no hay nada demostrado" sobre el chófer de Bárcenas y niega que Cospedal encargara informe contra nadie

El exministro del Interior y diputado del PP Juan Ignacio Zoido ha defendido que "no hay nada que hoy por hoy esté demostrado" sobre el uso de fondos reservados para que agentes de la Policía interviniesen documentación sensible para el PP a través del chófer del extesorero del PP Luis Bárcenas. Además, ha defendido a la exsecretaria general del partido María Dolores de Cospedal, porque "jamás encargó ningún informe contra nadie".

En una entrevista en Los Desayunos de TVE, Zoido ha vuelto a negar la existencia de una policía política en la etapa de su antecesor en el Ministerio del Interior, Jorge Fernández Díaz. "Yo rechazo que hayan podido llevarse a cabo políticas de ese tipo, actitudes de ese cariz", ha comentado sobre la intervención de documentación al margen de investigaciones que ya estaban judicializadas en el caso Gürtel.

"Insisto", ha enfatizado Zoido, que es el presidente del Comité Electoral del PP y se encuentra de campaña electoral en Andalucía, "no hay nada que hoy por hoy esté demostrado, lo único es que creo que se debe instruir en la causa judicial y que se determine".

El exministro del Interior ha recordado que la investigación sobre la captación del chófer de Bárcenas está "ahora mismo sub judice". "Son muchas las noticias que estamos viendo, no es un tema que sea de ahora, es un tema que viene de antiguo. Siempre ha sido recurrente, cada equis tiempo recobra un poco actualidad", ha valorado.

Dicho esto, ha subrayado que en su etapa al frente del Ministerio del Interior no se cruzó "con ninguna de esas actitudes que dicen que antes pasaban". "Le puedo asegurar que cuando decían que había una policía política nunca conocí a esos policías que parece ser que estaban tildados de políticos", ha continuado.

"He conocido muchos policías y guardias civiles servidores del Estado, de la libertad, garantía de los derechos; con ellos son con los que me quedo", ha enfatizado Zoido.

Al ser preguntado sobre la reunión en la sede de Génova de María Dolores de Cospedal y el excomisario Villarejo, una cuestión por la que la primera ha dimitido de sus cargos en el PP, el exministro del Interior ha reconocido que "claro" que ha hablado de este tema con su compañera.

"Ella me ha dicho que no ha encargado ningún informe sobre Javier Arenas en modo alguno, que no lo ha hecho", ha indicado Zoido, que ha concluido su explicación apostillando que "lo único que recibió" Cospedal fue "unas afirmaciones del señor Villarejo". "Pero ella jamás encargó ningún informe contra nadie", ha matizado.