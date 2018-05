Zoido a directores prisiones: No habrá impunidad ni contraprestación para ETA

El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha afirmado hoy que "no habrá cambios", ni "contraprestaciones de ningún tipo" ni "impunidad" para los terroristas de ETA.

Así lo ha expresado el ministro en la reunión celebrada en Madrid con los directores de los centros penitenciarios y de inserción social dependientes de Instituciones Penitenciarias, a quienes ha elogiado su labor en pro de la "rehabilitación y reinserción social" de los presos, según un comunicado del Ministerio del Interior.

Juan Ignacio Zoido ha asegurado a estos directivos que el Gobierno, guiado por un "respeto escrupuloso al Estado de derecho", no permitirá que haya "cambios" que no estén contemplados en la ley ni "contraprestaciones de ningún tipo" para los presos de ETA porque "no puede haberlos".

Esta reunión se ha celebrado de manera simultánea a la protesta convocada por los sindicatos de prisiones ACAIPS, UGT y CCOO en las puertas de todas las cárceles para manifestar su "absoluta repulsa por la actuación brutal" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante unas protestas la semana pasada.

En estas protestas, que comenzaron a principio de este mes, los funcionarios demandan precisamente mejoras laborales para paliar "la etapa más decadente de prisiones de toda la democracia" y reprochan que el Gobierno intente "degradar el servicio público penitenciario y orientarlo a su privatización".

Denuncian además un deterioro de sus condiciones laborales y desigualdades salariales entre los trabajadores de prisiones y lamentan el "intencionado olvido y menosprecio" de Interior que, a su juicio, desoye "el grito unánime de los trabajadores penitenciarios en la multitud de protestas llevadas a cabo".

El ministro, según el comunicado, ha indicado que para la labor que se desarrolla en las prisiones es clave contar "con las mejores condiciones posibles", algo en lo que el Ministerio reconoce que tiene que "seguir mejorando".

Ha defendido, no obstante, que el Gobierno está "firmemente comprometido" con "la vocación de servicio a la sociedad" de todos los que trabajan en el sistema penitenciario.

Una de las labores de estos profesionales que el ministro considera fundamentales es "lograr de la manera más efectiva posible" la reinserción de los presos ayudando a los internos a "superar sus carencias personales, sociales, formativas y laborales".

También ha señalado Zoido los "nuevos retos de cara al futuro" para la mejora de las condiciones de los funcionarios de prisiones, que pasan por la modernización de la administración, la transferencia de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas y la implantación de un protocolo para la prevención de agresiones a funcionarios.