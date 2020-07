Ábalos alerta contra un Feijóo que es "la suma de todas las derechas" y "no se compromete ni con su partido"

Ha criticado la "falta de lealtad" de la derecha durante la pandemia y a Feijóo por "eludir responsabilidades"

VIGO, 10 (EUROPA PRESS)

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha pedido este viernes el apoyo para el candidato socialista a la presidencia de la Xunta, Gonzalo Caballero, frente a un Feijóo que es "la suma de todas las derechas" y "no se compromete ni con su partido".

Así lo ha trasladado durante su intervención en el mitin de cierre de campaña del PSdeG, celebrado en el auditorio al aire libre de Castrelos en Vigo y en el que, finalmente, no ha estado, como estaba anunciado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debido a un problema técnico en el avión que lo iba a trasladar desde Madrid.

En su lugar, ha intervenido en el acto el ministro Ábalos, que ha criticado al presidente de la Xunta y aspirante a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, del que ha ironizado: "A veces no se sabe de dónde viene ni a dónde va".

Según ha incidido, durante la campaña electoral el candidato del PPdeG se presenta "sin el logotipo" de su partido y ha preguntado si "se avergüenza". A ese respecto, ha cuestionado el compromiso de Feijóo con los gallegos, si "no se compromete ni con su partido".

Por otra parte, se ha referido al argumento del candidato popular, de que en Galicia "no hacen falta ni Vox ni Ciudadanos", y ha apuntado que es "porque ya está él". "Él (Feijóo) ya representa todo eso, es la suma de todas las derechas", ha sentenciado.

Frente a la propuesta del PP, ha elogiado a Gonzalo Caballero, que "encarna los valores socialistas que nos han hecho salir adelante", y tiene "la ambición y el hambre para que Galicia salga adelante, para no conformarse, porque Galicia tiene que integrarse en España, tiene que contribuir y recibir según lo que contribuye, que es mucho".

GESTIÓN DE LA PANDEMIA

José Luis Ábalos también se ha referido a la gestión que el gobierno central ha tenido que hacer de la pandemia, tomando decisiones "muy difíciles" sin poder contar con la "lealtad" de la derecha, y soportando a los que cuestionaban la legitimidad del Ejecutivo. "Eso no lo dejo pasar, la frase del gobierno ilegítimo y criminal, porque este gobierno ha surgido de la voluntad popular, investido constitucionalmente con toda legitimidad, que se preocupó de salvar vidas y no de jugar por intereses económicos", ha proclamado.

Según ha añadido, ahora, en pleno proceso de reconstrucción, el gobierno "tampoco puede contar con ellos", que se dedican a "hablar mal de su país" y a decir, en plena negociación de los fondos para la reconstrucción, que España "no es de fiar". "¿Cómo se pueden llamar patriotas? (...) Ya está bien de pretender conseguir réditos electorales a base del sufrimiento de la gente", ha zanjado, y ha lamentado que la derecha "no ha estado a la altura" y "no pierden la ocasión de demostrar su bajeza", como ahora, al "alegrarse de que España no presida el Eurogrupo".

Por otra parte, también se ha referido a la actitud de Feijóo durante los últimos meses y ha señalado que la gestión del presidente de la Xunta en este tiempo "solo tiene una característica, que es eludir su responsabilidad".

Así, ha recordado que, durante el estado de alarma, "el problema era del Gobierno central"; cuando las competencias volvieron a ser autonómicas, ha trasladado las responsabilidades "a los alcaldes"; y "cuando una industria no funciona, no es cosa de él". A ese respecto, José Luis Ábalos ha afeado al presidente gallego y candidato del PPdeG que considere "que todos los demás son desleales".