Ábalos asegura que la "compra de tres tránsfugas" en Murcia se ha gestado "como si fuera una venta de esclavos"

Avisa a Cs: "O se retractan o no hay pacto en ninguna parte. La dignidad también tiene que encontrar espacio en la vida política"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha señalado que la "compra de tres tránsfugas" en la Región de Murcia se ha gestado "como si se tratara de una venta de esclavos".

"Hemos visto como en Murcia, en la plaza pública, como si se tratara de una venta de esclavos, se gestó una compra de tres tránsfugas", ha criticado este sábado Ábalos durante su intervención en un encuentro telemático con alcaldes socialistas.

En este contexto, el socialista ha destacado que es tal "la miseria" en la negociación del Partido Popular que "cuesta mirarse a la cara". "Ahora son despachos oscuros, a media luz, donde se pone precio a las personas", ha añadido.

"Esta semana hemos visto sin ningún pudor cómo se compraban políticos, que se entregaron a una organización en la que firmaron lealtad, compromiso", ha subrayado Ábalos, destacando que el pacto antitransfuguismo "hay quien se lo pasa como le da la gana" y que "encima hace de ello virtud".

Para el secretario de Organización del PSOE, la relación entre el PP y Ciudadanos era "muy tóxica". En este sentido, le ha preguntado a la formación naranja si pueden "encajar la humillación" que le han hecho los populares al "abiertamente invitar" a sus militantes a unirse a su formación.

"Nosotros le diríamos que o se retractan o no hay pacto en ninguna parte. La dignidad también tiene que encontrar espacio en la vida política", ha sentenciado.

En sus palabras, esta semana el PP "ha demostrado muchas cosas", como que "sigue siendo el PP de siempre" aunque "no quieran hablar de las cosas que no quieren hablar". Así, ha advertido de que "es el mismo partido" y que actúan "según lo aprendido y según el objetivo número uno, que es conservar el poder con quien sea y como sea".

En la misma línea, ha resaltado que "no hay un PP de antes ni uno de ahora" ya que, a su juicio, los de ahora "se han criado en la guardería del PP de siempre" donde "siguen teniendo a muchos de sus referentes". "Quienes creyeron que apostaban por la regeneración, no han hecho más que abonar aún más la degeneración", ha manifestado.

CIUDADANOS, "ENVENENADO Y EN MUY MALA SITUACIÓN"

El socialista también ha cargado contra Ciudadanos, destacando que "si alguien quedaba de centro, ahora mismo ha quedado envenenado y en muy mala situación". "Hemos visto lo tóxico que representa una relación del PP para cualquier formación. Engullir al socio, despreciarlo, humillarlo", ha dicho.

En este sentido, ha afirmado que Ciudadanos se había convertido "en un báculo sobre el que apoyarse el PP" y que en cuanto la formación naranja reclama su autonomía como organización y la autonomía del proyecto político "es entonces cuando el PP los llama traidores".

"Lo que estamos viendo con este mercadeo es que no hay valores. La legislatura se respeta sobre todo cuando no hay causas objetiva. Cualquier ideología entraña una escala moral, unos principios morales, el que no tiene esto no tiene límites y lo estamos viendo entre tanta apuesta por el pragmatismo", ha criticado.

En referencia a las posibles elecciones en la Comunidad de Madrid, Ábalos ha defendido que "no es momento para las urnas" y ha lamentado que están convirtiendo a Madrid "cada vez más pequeño, prescindiendo de la periferia, de los municipios".

A su juicio, la candidatura del Partido Popular en la Comunidad de Madrid "no va a tener mayoría absoluta", por lo que "solo tienen una opción para gobernar, con la extrema derecha". "Es evidente que está avocada, la única opción del PP es una alianza con la extrema derecha", ha precisado.