Ábalos asegura que pagó de su bolsillo el coste familiar de su viaje a Canarias

Sevilla, 25 nov (EFE).- El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha asegurado que en su visita a Canarias del pasado fin de semana para interesarse por la crisis migratoria, pagó de su bolsillo el desplazamiento y el hotel que emplearon los familiares que le acompañaron.

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, antes de suscribir 32 acuerdos para la promoción de viviendas en 22 municipios de Andalucía, destinadas al alquiler asequible o social, Ábalos ha lamentado que se haya mezclado a su familia en su visita a Canarias porque, ha considerado, habrá "sobrados motivos y razones para criticar la acción política, pero tiene que haber un límite".

"Los hijos y la familia hay que respetarlos", ha dicho el ministro antes de aludir al periódico que daba esa información y que, ha señalado, también dijo que sus hijos estaban en un colegio concertado y además "señalar el colegio" de modo que "el que quiera realizar una visita ya sabe donde está; y eso a un niño de 7 años no se le hace, y menos en este ambiente".

No obstante, ha matizado que su hija ya no está en ese colegio sino en un centro público, por lo que ha añadido que hay "dos falsedades" aunque no las desmienta el medio que ha informado de ellas, la otra que "alargó el fin de semana", ya que terminó su jornada a las ocho y media de la tarde del sábado y regresó de Canarias el domingo a las cuatro de la tarde.

No disfrutó de las instalaciones en las que se alojó que, además, ha asegurado tienen un precio muy inferior del que se ha informado, es decir, entre 158 y 223 euros la habitación, y ha insistido en que lo pagó él y que posee las facturas, aunque ha dicho que es quien acusa quien debe demostrar las acusaciones.

Ábalos ha dicho que aprovechó el viaje para reunirse con muchas personas porque además de ministro es secretario de Organización del PSOE y, por ese mismo motivo se ha preguntado "¿en dónde está prohibido que yo pueda conciliar mi vida familiar? ¿Tengo que pedir permiso para qué hacer con mi familia?"

"El domingo había un titular en ese mismo medio que decía 'Dejen a los niños en paz' ¿Los míos pueden estar en paz o no? Porque hace poco sufrí unos escraches porque alguien señaló mi domicilio, y estaban mis hijos ahí; ahora señalan el colegio y ahora tampoco puedo conciliar cuando tengo que salir ¿cuál es el propósito, que no pueda viajar por España y no pueda hacer declaraciones? Esa regla no se aplica a los demás. Todos sabemos cómo concilian los demás y lo respetamos", ha añadido.

"Todo está pagado por mí, porque ya sé de qué va esto; y hasta el transporte del vehículo que alquilé para que no fuera ningún coche oficial, y los aviones y los hoteles", ha insistido, al considerar estas acusaciones una intimidación dirigida a su familia.

Preguntado sobre las declaraciones de Arnaldo Otegi de que apoyar los presupuestos es conveniente para lograr la república vasca ha dicho que "cada uno puede decir para su público lo que estima conveniente; el Gobierno y el partido socialista tienen muy claro que están por la unidad nacional", y sobre la crisis migratoria ha dicho que la norma es que quien entra irregularmente en España debe saber que será repatriado, con las excepciones de carácter humanitario. EFE

