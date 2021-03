Ábalos cree que el mayor error del PSOE en la moción de Murcia ha sido fiarse de los ex diputados de Ciudadanos

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado este lunes que si han cometido algún error en el caso de la moción de censura que pactaron con Cs en Murcia para desalojar al PP del Gobierno, ha sido la de fiarse de que cuando alguien firma algo, tiene palabra, en alusión a los tres exdiputados de Ciuadanos que se han desmarcado de la posición de su partido.

"¿En qué hemos fallado?, en confiar en las firmas de las personas. Quizás ese es el mayor error, pensar que cuando alguien firma algo eran personas de palabra", ha expuesto el dirigente socialista al ser preguntado si su partido ha hecho autocrítica sobre este asunto.

Asimismo, Ábalos no ha querido certificar que la moción vaya a ser fallida porque considera que es "aventurar el resultado". Además, ha recordado que de momento, el debate de la moción aún no tiene fecha: "Ya veremos cuando se va a discutir y ya veremos el resultado", ha exclamado.

En este sentido, ha defendido que no siempre se presentan las mociones para ganar porque siempre se tiene un "nivel de incertidumbre". "No siempre se tiene la confianza en ganar", ha asegurado, al tiempo que ha defendido que en este caso se presentó porque "hay causas que lo exigían".

DESVINCULA AL PSOE DE LOS CONTACTOS CON LOS EXDIPUTADOS DE VOX

Preguntado sobre si la moción podría salir adelante con el apoyo de tres diputados expulsados de Vox, Ábalos ha desmarcado al PSOE de cualquier conversación con estos parlamentarios. "No vamos a entrar en relación con los disidentes de Vox. No sé si fueron expulsados o se fuero, pero no vamos a entrar", ha afirmado.

"Los votos que tendríamos que aceptar son los de los que firmaron la moción de censura, los tres que dijeron que iban a apoyar y que nos llevaron a que nuestros compañeros firmaran. Esos son los votos que esperamos que se produzcan", ha afirmado después, al ser repreguntado al respecto.

A este respecto, Ábalos ha asegurado que si el PSOE se lanzó a presentar junto a Ciudadanos esa moción de censura fue porque se les había dado la garantía de que todos los diputados de partido naranja querían.

Es más, el 'número tres' del PSOE ha señalado que no fue el PSOE el que impulsó la moción, sino Ciudadanos, por la situación "insoportable" de su gobierno con el PP en esta región; sobre todo porque si hubiera partido del PSOE, la habrían planteado en más sitios.

"Lo concretaron en Murcia. No quisieron hablar de ningún otro territorio, pero porque Ciudadanos así lo quiso, porque para ellos parecía que era insoportable seguir en esa situación. Y ya está. No he impulsado ninguna moción, sino los firmantes, y los socialista solo se adhirieron a esa moción cuando fue firmada por todos los miembros del grupo de Ciudadanos", ha recalcado.

Además, Ábalos ha insistido en que lo que ha ocurrido en Murcia es un caso de transfuguismo "de libro" por parte del PP, que ya está convirtiéndose, a su juicio, en "canibalismo político" por parte de los 'populares' a Ciudadanos, al estar "comprando a los cuadros" del partido naranja.