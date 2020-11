Ábalos critica que Casado "utilice" a los asesinados por ETA contra el Gobierno: "Tiene que estar muy desesperado"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha criticado este lunes que el líder del PP, Pablo Casado, "utilice" a los asesinados por la banda terrorista ETA para criticar la acción del Gobierno y ha recordado que el PSOE "también sufrió" las consecuencias del terrorismo.

"Hay que estar muy desesperado para utilizar ese argumento y esa narrativa. No se me ocurriría tirarle los muertos a la cara a nadie", ha asegurado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que también ha explicado que la lucha terrorista la "sufrió" también el PSOE. "No es exclusivo de nadie. No se puede asumir el dolor ajeno. Me parece horrible", ha dicho.

En este sentido, el dirigente socialista ha achacado al líder del PP que "tiene que estar muy desesperado" para "recurrir a ese relato" y ha subrayado que "no es nada moral ir a hablar mal de España fuera" o "hacer campaña para que no llegue la ayuda" a nuestro país como hace, a su juicio, la formación de Pablo Casado.

El presidente del PP acusó este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "oscurecer" el "sacrificio" de las víctimas de ETA con la "indignidad moral" de pactar con Bildu los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Además, afirmó que su partido no permitirá "por la memoria" de esas víctimas que se traspase la línea de "dignidad moral" que, en su opinión, el Gobierno ha cruzado con la formación abertzale.

Con todo, el ministro ha insistido en que "no hay ningún acuerdo" con el partido de Arnaldo Otegi, sino la "actitud" de una formación política "que decide no obstruir el debate parlamentario de los Presupuestos" y se entrega "al debate de enmiendas y propuestas" que deberá valorar el Gobierno. Así, Ábalos ha reprochado la "estrategia de la derecha" basada en una "actitud obstruccionista" y ha recordado que fueron hasta 12 grupos los que "se opusieron a las enmiendas a la totalidad" de las cuentas públicas.

Sobre las palabras del expresidente del Gobierno José María Aznar, que calificó a Pedro Sánchez como "tonto útil", el secretario general del PSOE ha ironizado con las "importantes aportaciones" del que fuera presidente del PP y ha señalado que responde a la "desesperación de una derecha que no quiere asumir una realidad". "Igual fue muy inteligente estar en el Trío de las Azores", ha respondido.

CRITICAS DE ALFONSO GUERRA

Respecto a las críticas del exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra por el "acuerdo" del PSOE con Bildu, Ábalos se ha limitado a contestar que cuando él deje de ser ministro espera poder hablar bien de su partido.

"Y cuando no sea capaz, no decir nada", ha zanjado el titular de Transportes, quien ha insistido en que no le "preocupa" el "debate interno", como demostró con la abstención a la investidura de Rajoy. "Lo he hecho siempre con disciplina", ha defendido.

Sobre los reproches en la Comisión Ejecutiva Federal del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los dirigentes socialistas que criticaron el apoyo de EH Bildu a los PGE, Ábalos ha explicado que el secretario general del PSOE hizo "algo obvio" que es llamar "a la responsabilidad y estar a la altura de las circunstancias" para no dar "elementos" de crítica "a la derecha".

CONDENA DEL TERRORISMO

Preguntado sobre Bildu y las víctimas de ETA, Ábalos ha reconocido que sería bueno que la formación abertzale "hiciera crítica" y estuviera "sin equidistancia al lado de la paz" pues "la condena y la empatía con las víctimas son necesarias".

En este sentido, ha colocado al partido de Otegi "en un extremo" pero ha diferenciado de los acuerdos de PP y Cs con Vox en las autonomías de Madrid, Murcia y Andalucía. "No hemos pactado nada. Nuestra mayoría no depende de Bildu", ha explicado Ábalos, que ha recalcado que la formación de Santiago Abascal "sí es definitiva" en los citados gobiernos autonómicos.