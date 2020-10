Ábalos culpa al PP de crear "confusión" y cree que tras su "irresponsabilidad" hay un "problema ideológico"

TOLEDO, 1 (EUROPA PRESS)

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha culpado al Partido Popular de "cuestionar legitimidades" y crear "un marasmo de confusión sobre competencias" de cada administración a la hora de afrontar la gestión de la pandemia sanitaria, al tiempo que ha lamentado que tras su "problema de irresponsabilidad" se esconda "sus prejuicios ideológicos".

A preguntas de los medios tras mantener en Toledo una reunión con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, Ábalos ha mostrado su "decepción" al escuchar las "informaciones" que llegan desde el Partido Popular, apuntado que "el conjunto de los ciudadanos asiste atónico a una polémica que está muy lejos de satisfacer sus inquietudes y preocupaciones".

"Lo mismo piden ejercicio de competencias que dicen que la epidemia no es una competencia; lo mismo piden autoridad única que no quieren asumir recomendaciones de esa autoridad única; lo mismo piden una estrategia nacional, pero cuando se asume de modo mayoritario, ellos no la asumen, no quieren diluirse en la estrategia de los demás", ha aseverado.

Con todo, si el problema fuera solo de "incoherencia", ésta solo afectaría a la "credibilidad" de los 'populares'. "Pero como está en juego la salud de las personas", pasa a ser "un problema de irresponsabilidad que esconde prejuicios ideológicos", ha abundado.