Ábalos defiende el derecho de Juan Carlos I de pasar la Navidad donde considere

Valladolid, 17 dic (EFE).- El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha considerado este jueves que el anuncio de Juan Carlos I de no venir a España durante la Navidad es una "decisión personal" del rey emérito y un "derecho que nadie puede cuestionar".

Preguntado por su opinión sobre el anuncio de Juan Carlos I en una rueda de prensa celebrada en Valladolid, el ministro ha rechazado pronunciarse sobre los planes del anterior jefe de Estado y ha aludido a que cualquier decisión generaría polémica.

"Estas cosas me parece que, haga lo que haga, también va a tener un juicio en un sentido u otro. Si viene, porque viene, y si no viene, porque no viene. Es una decisión personal y que estima pasar la navidad como mejor considere. Eso sí es un derecho que creo que nadie puede cuestionar", ha considerado.