Ábalos defiende que la propuesta de ley de Vivienda es "equilibrada", defiende a los vulnerables y frena especulación

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos (PSOE), ha defendido la nueva propuesta de ley de Vivienda presentada ayer a Unidas Podemos asegurando que es "equilibrada" y además "consigue proteger a los más vulnerables" y "poner freno" a la especulación.

Así ha respondido Ábalos a preguntas de la prensa por las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos en torno a esta ley, con la que el Ministerio ha hecho "otro intento" con una propuesta "bastante trabajada" y que cree que "cumple con el acuerdo de Gobierno" de evitar las subidas abusivas en zonas tensionadas.

En concreto, recoge que en el caso de nuevos contratos por cambio de inquilino en zonas tensionadas, los alquileres podrán subir como máximo un 10% en comparación con el contrato anterior. Además, y también en las zonas de mercado tensionado, se establece la posibilidad de que el arrendatario pueda acogerse cuando vaya a finalizar el contrato a una prórroga extraordinaria, de carácter anual y por un periodo máximo de tres años, en los mismos términos y condiciones del contrato anterior.

Por otro lado, se intenta "no disuadir" la oferta privada, entendiendo que el "gran problema" en el mercado de vivienda es la falta de oferta, y a la vez incorporar oferta publica, que es "el gran déficit que tiene este país".

Por ello, Ábalos ha sostenido que la nueva propuesta es "positiva", "sensata" y "sobre todo equilibrada", porque "cuando queremos responder a situaciones de interés general solamente lo podemos conseguir desde el equilibrio".

En este sentido, ha hecho referencia a situaciones "muy duras en lo personal" en relación con los alquileres de "un lado y de otro", "no solamente de arrendatarios, también de arrendadores en algunos casos".

Por ello, otro de los objetivos de la futura ley es buscar seguridad jurídica, "porque eso da certidumbre a unos y a otros", ha defendido el ministro.

FALTA DE ACUERDO POR LOS PRECIOS DEL ALQUILER

También ha apuntado que si los socios del Gobierno no han llegado antes a un acuerdo en esta materia es por el debate que se ha originado "exclusivamente y básicamente" en torno a los precios del alquiler, y no en el resto de asuntos que abarca la ley, que "es mucho mas y no está mereciendo ese debate", además de que el contexto actual "no es en el que se planteo la tensión", porque "estamos viendo en general en toda España una bajada de los alquileres derivada de la situación del propio mercado".

"Por lo tanto, tampoco estamos en la tensión de otros momentos", ha sostenido el ministro, y "tampoco en la tensión de toda España", porque "estas situaciones están muy focalizadas en las grandes ciudades, que es donde mas se plantean estos dramas de personas sin hogar o con dificultades", ha explicado.