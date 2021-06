Ábalos destaca la capacidad "integradora" de Espadas: "Aquí no hay adversarios, esos están fuera. Aquí somos compañeros"

SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS)

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha puesto en valor este domingo la capacidad "integradora" del recién elegido candidato del PSOE-A a la presidencia de la Junta de Andalucía y alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ante un proceso de primarias que "ha dado ejemplo" y en el que considera que sólo se "han decepcionado los que no nos quieren, lo que quiere decir que lo hemos hecho muy bien".

"Resuelto el liderazgo, toca hacer los equipos. Aquí no hay adversarios, los adversarios están fuera y se les nota muy bien. Aquí somos todos compañeros y nos hacemos falta para conseguirlo. Sabes que puedes contar con nosotros", ha dicho Ábalos a Espadas durante el acto centrado en el municipalismo celebrado en Sevilla de cara a la Ponencia Marco del PSOE para su 40 Congreso. El acto ha contado también con la coordinadora general de la ponencia y diputada en el Parlamento Europeo, Lina Gálvez; la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid y coordinadora de la ponencia, Hana Jalloul, y el ponente del capítulo 'Municipalismo y Mundo Rural' y delegado del Gobierno en Galicia, José Manuel Miñones.

En este marco, Ábalos destaca el "ejemplo de participación y de ejercicio democrático dado, de cómo resolvemos nuestros asuntos en el partido, con libertad de verdad y ejemplaridad". "Estoy convencido de que vamos a terminar de resolver lo que nos queda y recuperar la confianza de los andaluces. Los resultados del trabajo es lo que más moviliza. Cuando se derrocha la energía en tareas inútiles e imposibles, se conduce a la melancolía, pero cuando vamos transformando, la energía se amplía", subraya.

Tras insistir en que "es muy difícil entender el PSOE sin la aportación de Andalucía cuantitativa y cualitativamente", se ha mostrado convencido de que "esa unidad en el PSOE-A se va a dar y es requisito básico para recuperar la confianza de los andaluces". Para Ábalos, Espadas es "una persona integradora con vocación de ser mayoría, sumando, sin negar a nadie, reconociendo que la diferencia es aportación y no un problema". Frente a ello, critica "el autoritarismo de la derecha que se refleja en la negación del otro".

"Sabes que puedes contar con nosotros. Puede ser que nos equivoquemos y no hacer todo lo que nos gustaría, pero estamos en lo mismo y saldremos adelante todos juntos. Ninguno sale adelante solo o a costa del compañero. De momento, ya hemos ganado que nos respeten y que estén pendientes de lo que vamos a hacer", concluye.

"EN ANDALUCÍA HAY QUE MOVERLE EL AGUA AL PP POR MÁS QUE SE HAGA EL MUERTITO Y FLOTE"

En su intervención, Ábalos ha lamentado las formas del PP cuando el PSOE gobierna ya que "no lo soportan", algo que considera que en Andalucía han tenido que aguantar durante muchos años y apuesta por no darles "otra oportunidad". "Aquí en Andalucía, por más que se haga el muertito y flote, hay que moverle el agua. Quieren gobernar a base de que no se note nada. No existo, no molesto y menos con la ultraderecha aquí plantada", advierte.

Para Ábalos, "en el PP no hay moderados de verdad, sino estrategias distintas y, cuando hay que pasarse a lo radical, se pasa. Cuando necesitan la ultraderecha, lo hacen y ningún apoyo es gratis". "En Andalucía, una vez se fagocite a Cs, sólo les queda la ultraderecha y eso no lo pueden permitir los andaluces, pero tampoco el resto", concluye.

"CALIDAD SOCIALISTA"

En este marco, Miñones, tras destacar la "capacidad y el talante" de Espadas, "ejemplo y buen referente del municipalismo", ha desgranado la apuesta del PSOE de cara a su próximo congreso federal "por las ciudades con 's': sostenible, socialista, sociales, saludables y seguras", donde "Sevilla es ejemplo". Así, apunta al "sello 'QS' de calidad socialista", dejando claro que "es el momento de los gobiernos locales".

"El partido se construye de abajo a arriba, desde la militancia, pero también con los gobiernos, desde la cercanía y el municipalismo. Esto es lo que hace que allí donde gobernamos se nos identifique con la buena gestión y la calidad del servicio, con un proyecto de ciudad diferente, un sello de identidad, un sello 'QS' de calidad socialista, fijado a nuestro ADN y marcado por la participación, la transparencia, los servicios del bienestar y apostando por la conciliación porque la igualdad tiene que llegar a todos", asevera.

"Nuestro sello 'QS' son nuestros servicios sociales, igualdad, cooperación, atención, luchar contra política elitista y partidista del PP, es el ingreso mínimo vital, las cláusulas sociales en los contratos, los ERTE, la revaloración de las pensiones, la apuesta por autónomos. El sello 'QS' es no dejar a nadie atrás", concluye, apostando además por la derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la conocida como Ley Montoro.

De su lado, Gálvez ha dejado clara la "cofianza de todos en Espadas para recuperar la Junta". "Nos has devuelto la ilusión y aquí seguiremos. Tu candidatura fue en torno al municipalismo, para avanzar en el bienestar de las personas, tanto en los grandes municipios, con grandes desafíos, especialmente vinculados a la agenda verde, como también con los pequeños, que presentan otros problemas", agrega.

Por último, Jalloul, tras dar las gracias a Espadas "por demostrar, una vez más, que cuando se ejerce bien una alcaldía, la militancia está contigo". "El PSOE siempre está donde se le necesita. El municipalismo está en el ADN de los socialistas y supone el enraizamiento a nivel local de las políticas más progresistas", recalca, recordando que se cumplen dos años de los gobiernos municipales y en Andalucía el PSOE tiene el 60 por ciento de los municipios.