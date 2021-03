Ábalos expresa "sensibilidad" hacia Baleares con las ayudas e insiste en que llegará a 1.000 millones con otros fondos

"Agradezco al Gobierno que esté con Baleares", dice Armengol

PALMA, 26 (EUROPA PRESS)

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha remarcado este viernes la "sensibilidad" del Gobierno hacia las islas con el fondo de ayudas directas, y ha insistido en que se llegará a los 1.000 millones de euros anunciados gracias a los otros fondos previstos, que complementarán los 855,7 millones que recibirá Baleares.

Así se ha expresado Ábalos preguntado por esta cuestión durante un acto público, donde ha pedido "celebrar" las ayudas puesto que antes "no había nada". "¿No podemos celebrar lo que conquistamos? ¿P tenemos que lamentar aquello que no se consigue cuando no había nada?", se ha preguntado.

El ministro ha defendido que "el conjunto de las Administraciones ha hecho un esfuerzo tremendo" y que ésta es "una aportación importantísima".

Además, Ábalos ha argumentado que las Islas salen bien paradas en proporción a su peso territorial y ha recordado que en la Península hay quienes han cuestionado que se las favoreciera, porque otros territorios también tienen "un importante sector turístico".

Por su parte, la presidenta del Govern, Francina Armengol, ha incidido en que esta aportación es "histórica" y que la cifra "habla por sí sola". La presidenta balear ha recalcado que mientras Baleares y Canarias se reparten 2.000 millones, otras 15 comunidades se reparten 5.000. En detalle, Baleares recibe un 12,5% del fondo cuando su peso poblacional es del 2%, ha destacado la líder socialista.

"Yo agradezco al Gobierno que esté con Baleares", ha dicho Armengol, que ha asegurado que el Estado "ha entendido" que Baleares era una de las Comunidades que necesitaban más ayuda. En este punto, la presidenta del PP ha criticado a los partidos que no apoyaron en el Congreso la aprobación del decreto ley, "porque su discusión ha sido que se beneficiaba demasiado a Baleares y Canarias".