Ábalos insta a "normalizar" la situación en Cataluña con medidas políticas para atajar "determinados traumas"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha instado a "normalizar" la situación en Cataluña con medidas políticas que permitan atajar "determinados traumas" que hay instaurados en la sociedad catalana y, en estos términos, se ha referido a los indultos a los presos independentistas.

"Hay que normalizar la situación de Cataluña. ¿Y qué es normalizar? Introducir medidas políticas que signifiquen no mantener vivos determinados traumas en esta comunidad", ha asegurado Ábalos en una entrevista en TVE, que ha recogido Europa Press.

El también secretario de Organización del PSOE, preguntado sobre si plantean el indulto como una cuestión de eficacia o de justicia, ha aclarado que no pretenden abrir un debate jurídico porque la justicia ya ha intervenido y que "ahora ocurre que el Ejecutivo tiene la capacidad como un instrumento para darle la ampliación a la función social de la pena".

"Cada vez que queremos iniciar un diálogo, no solo con las instituciones, también con la sociedad catalana que siguen pensando algunos que no están presos por hechos punibles, sino por ideas, eso es lo que queremos desmentir. Están por hechos punibles, no por sus ideas", ha argumentado el titular de Transportes.

Además, ha dicho que el Gobierno central quiere "abrir una vía de diálogo" con Cataluña y que "no deja de ser muy anómalo tener personas en la cárcel que dicen que han sido por hechos, que aunque contravienen al código penal, son de naturaleza política".

En relación con las quejas dentro del ámbito de la militancia, Ábalos ha afirmado no ser "consciente" de estas, si bien ha asegurado que le han llegado "las opiniones, que se han ventilado adecuadamente". "Incluso hoy veía en algunos medios que había una carta a la Comisión de Garantías de militantes de varias federaciones. A nosotros no nos ha llegado la carta. (...) Se desconocen quiénes pueden ser", ha añadido.

Sobre los costes electorales de producirse los indultos, Ábalos ha emplazado a ver el resultado de las medidas que se toman para evaluar la repercusión en las urnas. También ha defendido que "muchas otras veces son por no tomar ninguna decisión" y ha recordado la moción de censura que llevó a Mariano Rajoy a salir del Gobierno. "Es verdad que (la corrupción) fue el detonante, pero es verdad que había un desgobierno absoluto", ha apostillado.

Por otra parte, ha descartado que los indultos puedan ser sometidos a referéndum porque "los temas penales no están sometidos a ningún tipo de consulta". Además, ha hecho hincapié en que "es imposible decir si los indultos son ilegales porque todavía no se han hecho, pero se apoyan en una ley".