Ábalos: No es un caso aislado, es una concepción del ejercicio del poder

València, 12 sep (EFE).- El ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha afirmado que el presunto caso de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas "no es un accidente ni un caso aislado" sino "una forma de concebir el ejercicio del poder intolerable".

Ábalos, que ha participado en un acto del PSOE en València, ha criticado los casos de uso de recursos por parte del poder "no solo para encubrir los delitos propios y de la organización sino para obstruir a la Justicia con un propósito claro" de permanecer en el poder "de modo ilegítimo".

Ha recordado que el PP perdió el gobierno hace dos años "con una sentencia de la Audiencia Nacional" y ahora vemos que aquello "se había quedado corto" y que "a poco que escarben, esto es una telaraña", y ha señalado que el PSOE también ha tenido que asumir actuaciones del pasado pero fueron "para que la causa y la lucha por la democracia permaneciese, no para que permaneciese una trama delictiva".

Además, ha afirmado que si los hechos no fueran tan graves, causaría risa que el portavoz del PP en el Senado haya acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "aferrarse al poder", después de solo ocho meses en el gobierno, seis de ellos combatiendo la pandemia.

Ábalos también se ha referido a las "comparaciones odiosas" sobre procesos electorales que se han legitimado por la voluntad popular frente a otros "con gobiernos asesinos impuestos por la violencia y que se han mantenido sobre el crimen y la apropiación y solo han gobernado para los suyos".

Estos "no tienen cabida en España y no los podemos tratar por igual, porque la democracia no es mancillable", ha manifestado para añadir que hay que ser "implacables" con ello.