Ábalos pide a Cs romper todos sus pactos con un PP que compra voluntades

Madrid, 22 mar (EFE).- El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha reclamado este lunes que Cs rompa todos sus pactos de Gobierno con el PP y ha acusado al partido de Pablo Casado de "vanagloriarse en la corrupción" al "comprar votos" y "cobijar a oportunistas".

Ábalos ha comparecido en rueda de prensa desde Ferraz, sede del PSOE, tras la Comisión Ejecutiva Federal y ha pedido que Cs empiece a romper sus alianzas con los populares en Castilla y León, donde este lunes se debate la moción de los socialistas contra Alfonso Fernández Mañueco (PP).

Cree el dirigente del PSOE que Inés Arrimadas debe romper con los de Pablo Casado "por higiene democrática y por dignidad propia" ante "la campaña del PP para fagocitarles".

"Nosotros pedimos votos, no los compramos", ha afirmado tras pedir apoyo para su moción de censura en Castilla y León y, a preguntas de los periodistas, ha sostenido que su petición no es transfuguismo, porque "no han ofrecido nada", mientras que en la Región de Murcia el PP ofreció "consejerías".

Y ha cargado contra la unión del centroderecha anunciada por los populares, pues según Ábalos consiste en "comprar votos aprovechando la miseria política de algunos y abrir una planta en la sede nacional para traidores".

Tras las fugas de Ciudadanos, algunas con destino al PP, el secretario de Organización del PSOE se ha preguntado "si se puede comprar a tanta gente" y si habrá cargos para toda la afiliación.

“A la financiación ilegal, al espionaje de adversarios políticos, a las tramas parapoliciales y a las mordidas ahora suman la compra de voluntades, no sienten vergüenza por la corrupción”, ha señalado Ábalos sobre el PP, y ha criticado a quienes jalean sus movimientos.

Además, ha negado que la marcha de una procuradora de Ciudadanos en Castilla y León sea transfuguismo porque ha pasado al grupo mixto mientras que los diputados de Cs en la Región de Murcia "han seguido con el cuento de que eran Ciudadanos" tras retractarse de su firma a la moción.

Cree también Ábalos que la unión que persigue Casado es con la ultraderecha, "como ha hecho en Murcia y como pretende hacer en Madrid", y ha defendido que Isabel Díaz Ayuso no es solo la candidata del PP, sino también la de "la ultraderecha".

“La única libertad que abandera es la suya, la que permite el capricho y la frivolidad”, ha señalado Ábalos al respecto de Díaz Ayuso, al tiempo que ha defendido que el PSOE no va a participar en el “marketing guerracivilista” porque su candidato, Ángel Gabilondo, es “serio”.