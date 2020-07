Ábalos pide el apoyo para un G.Caballero "que da la cara" mientras Feijóo no asume "ninguna responsabilidad"

Asegura que "pase lo que pase" en las elecciones gallegas el líder del PP, Pablo Casado, "perderá"

OURENSE, 9 (EUROPA PRESS)

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha pedido el apoyo para el candidato socialista a la Presidencia de la Xunta, Gonzalo Caballero, "que da la cara" mientras el popular Alberto Núñez Feijóo, "se dedica a comentar" sin asumir "ninguna responsabilidad".

"Ha pasado de echarle las responsabilidades al gobierno de la nación a ahora echársela a los alcaldes de Lugo, pero por él no pasa ninguna responsabilidad, se dedica a comentar", ha manifestado en un mitin en Ourense en referencia a la actitud de Feijóo sobre los brotes de la COVID-19 registrados en A Mariña.

"¿Si tú no tienes nada que ver, si no tienes capacidad para dar respuesta a los problemas que se plantean, para qué nos sirves?", se ha preguntado Ábalos en referencia a Feijóo y antes de criticar la "frivolidad" de decretar un confinamiento de "cinco días". "Nos acabamos de enterar que con cinco días un confinamiento funciona. Lo podían haber dicho: cinco días, un descanso par votar y, a continuación, seguimos con el confinamiento", ha censurado.

Frente a esta actitud, el también secretario de Organización del Partido Socialista ha considerado necesario líderes que "den la cara" y que "no se escondan". "Hace falta ambición, quererse sacrificar y no usar esto para otras cosas", ha sostenido para asegurar que Gonzalo Caballero representa las ganas de "cambiar las cosas" y "atender las necesidades de Galicia".

"No tiene otro proyecto, no es un atajo, es un proyecto vital para liderar el cambio que Galicia necesita", ha manifestado antes de argumentar que el actual presidente de la Xunta "no está pensando en Galicia".

PASE LO QUE PASE, CASADO "PIERDE"

De este modo, y en referencia a un posible desembarco de Feijóo en la política estatal, ha considerado que "pase lo que pase" en las elecciones gallegas el líder del PP, Pablo Casado, "perderá". "Porque Feijóo ya le ha dicho que su futuro y el suyo no coinciden", ha sostenido.

Todo ello en un mitin en el que se ha mostrado muy crítico con la actitud mantenida por la derecha y la ultraderecha durante los momentos más difíciles de la pandemia.

"Mientras nosotros nos dedicamos a enfrentar al virus, otros se dedicaron a enfrentar al Gobierno", ha censurado Ábalos, que ha contrapuesto los modelos de la izquierda y la derecha para afrontar las salidas de las crisis.

"Ya sabemos cómo afrontó el PP la crisis en 2008 y también sabemos lo que ha hecho este Gobierno", ha asegurado antes de poner en valor medidas como los ERTE, la ayuda extraordinaria a los autónomos y la prohibición de los desahucios.