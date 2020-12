Ábalos pide a los socialistas que renuncien a que la derecha hable bien de ellos porque será que algo están haciendo mal

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha reivindicado este miércoles, en el 95 aniversario de la muerte de Pablo Iglesias, los valores con los que éste fundó el PSOE, y ha asegurado que "permanecen". Además, ha defendido el debate interno, y ha pedido a los socialistas que se "libren" de que la derecha hable bien de ellos, porque eso significará que algo están haciendo "mal".

Así lo ha asegurado el 'número tres' del PSOE en el homenaje que, como cada año, han celebrado los socialistas junto a UGT en el cementerio civil de Madrid para homenajear a su fundador. "Los valores que difundió nuestro fundador son nuestra identidad", ha sentenciado.

Este homenaje se ha producido este año después de la polémica que ha afectado recientemente al PSOE y al Gobierno por el malestar que ha generado en algunos sectores el apoyo de EH Bildu y ERC a los Presupuestos; un malestar al que han puesto voz algunos dirigentes autonómicos o históricos socialistas como Felipe González, alertando de que el partido se estaba aportando de sus valores al pactar con independentistas y con la izquierda abertzale.

Aunque sin hacer referencia a esto, Ábalos ha aprovechado el homenaje al fundador del PSOE para defender que sus valores como la solidaridad, la tolerancia, la coherencia y sobre todo la "inconformidad", que les hace no resignarse y "mantener la rebeldía", siguen plenamente vigentes.

DEFIENDE EL DEBATE INTERNO EN EL PSOE

También ha criticado que desde fuera hablen de que en el PSOE están siempre "riñendo", cuando se trata en realidad del debate interno que forma parte de su cultura socialista. "El debate no nos impide reconocernos como socialistas. Es algo que es profundamente democrático, es reconocer al otro, no despreciarnos. Eso le pasa a la derecha, que no acepta al otro", ha apostillado.

En esta línea, ha proseguido lamentando que la derecha no reconoce a los socialistas "ni como españoles, ni como constitucionalistas" y tampoco su "derecho a representar ni a gobernar". Así, añadido que los únicos socialistas que no les molestan son los que "están pasivos, callados y resignados".

"Para ellos un buen socialista es aquel que es inocuo o no le puede resultar oposición ni un problema. Así es que, librémonos de que hable la derecha bien de cada uno de nosotros, porque será que algo estamos haciendo mal", ha apelado.

En este sentido, ha defendido que el PSOE, ahora desde el Gobierno, está haciendo cosas en la dirección que les toca "como socialistas", y ha afirmado que "el grado de agresividad de la derecha es producto de su propia frustración". "Ladran, luego cabalgamos", ha apostillado.

"Siempre tratan de dinamitar y debilitar la imagen de cada uno de nosotros, que es también una forma de eliminar. Esto no es democrático y además es innecesario y es podredumbre al sistema, que tendría que estar basado en el debate político. No hace falta ir a por nadie, no hace falta desmerecer a nadie, así que le pido a la derecha que deje de hacer esto", ha enfatizado.

Según Ábalos, el objetivo de la derecha con este comportamiento es "intimidar" a los socialistas para que se "callen". Por ello, ha defendido que el consuelo que debe quedarles es que si "molestan", es que están siendo "efectivos". "Lo hacen para que te calles, para que te lo pienses todo, que mires bien donde vas y qué dices, y ponerte todas las limitaciones posibles. No hay que caer en esa tentación", ha aconsejado.

También han participado en el acto el presidente de la Fundación Pablo Iglesias y secretario de Coordinación Territorial del PSOE, Santos Cerdán; y el secretario General del PSOE-Madrid, José Manuel Franco; el secretario general de UGT, Pepe Álvarez; la secretaria de Organización de UGT, Rosa Moreno; y el secretario general de UGT-Madrid, Luis Miguel López Reillo.

Precisamente Santos Cerdán abrió el homenaje denunciando los ataques que están sufriendo históricos socialistas por parte de la derecha y que a su juicio son "ataques a la sociedad y a la democracia".

"No son tiempos fáciles, estamos viendo el resurgir de fuerzas políticas que atacan a nuestra memoria y debemos defenderla. El PSOE y el Gobierno lo tienen claro y vamos a seguir haciéndolo, porque mantenemos las mismas convicciones: la defensa de los derechos, las libertades y la democracia. Los mismo valores con lo que estamos haciendo frente a esta crisis sanitaria, social y económica", ha asegurado.

Así, ha defendido que el fundador Pablo Iglesias "estaría orgulloso" del trabajo que están realizando, "Como lo están también los militantes del PSOE, este gran partido", ha concluido el dirigente socialista.