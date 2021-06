Ábalos rechaza la vía escocesa, pero admite que ERC la plantee en el diálogo

Madrid, 7 jun (EFE).- El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha asegurado este lunes que el Gobierno no va aceptar la vía escocesa de un referéndum pactado que ha planteado el líder de ERC, Oriol Junqueras, pero ha admitido que los independentistas puedan plantear cualquier medida si es en el marco de la legalidad.

"Nuestra posición es conocida: no estamos por ese referéndum, sino por conservar la integridad territorial de España", ha remarcado Ábalos en declaraciones a La Sexta.

Según el también secretario de Organización del PSOE, el Gobierno no va a exigir a ERC que "renuncie a su pensamiento, ni siquiera a su proyecto", pero sí que "lo defienda en el marco de la legalidad y pueda ser sustanciado por la vía del diálogo".

"Ellos plantearán sus posiciones, nosotros plantearemos las nuestras y trataremos de buscar una solución dentro de la legalidad para mejorar la convivencia y poder solucionar los problemas de los catalanes", ha explicado.

Todo ello, ha añadido Ábalos, dentro de un marco de reencuentro, pero "sin imponer nada desde la unilateralidad, ni ceder espacios que corresponden a la política a otros ámbito para no tener que tener que tomar decisiones comprometidas".

"Ese marco de diálogo tiene que estar dentro de la legalidad", ha insistido el ministro de Transportes.

En una carta publicada por La Sexta y el diario Ara, Junqueras, quien sigue en prisión por su participación en el "procés", renuncia a la vía unilateral y aboga por la negociación con el Estado y la vía escocesa de un referéndum acordado, como ocurrió en el Reino Unido.

Preguntado si se fía del planteamiento de diálogo formulado por el líder de ERC, Ábalos ha respondido: "Tenemos que tener la confianza justa y necesaria, pero si queremos emprender una vía de diálogo, tenemos que sentar unas bases de apuesta por la confianza".

"No nos queda otra alternativa más que invertir en la confianza pensando en el nuevo tiempo. Si no hay esa inversión por la confianza, no hay nada que hacer, ni forma de sentarse. Luego, el tiempo lo dirá", ha señalado.

El dirigente del PSOE ha anticipado que lo que el Gobierno planteará en la mesa de diálogo con la Generalitat son medidas para afrontar la crisis económica y sanitaria y "recuperar la convivencia y la concordia" con el objetivo de "eliminar los traumas" que dejó el desafío separatista en 2017.

"Toda medida audaz acarrea riesgos, pero el mayor riesgo está en no hacer nada, ni ofrecer alternativas", ha afirmado en alusión a la postura del PP.