Ábalos reivindica la "potestad del ejecutivo" en los indultos y acusa al PP de cobardía

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha reivindicado la "potestad del ejecutivo" en los indultos a los presos del 'procés' y ha incidido en que "es el momento de la audacia y el valor". "La cobardía, el no asumir responsabilidades o no tener una visión larga de futuro es lo que hizo el PP anterior y es lo que nos toca encarar y gestionar a este Gobierno", ha espetado, para añadir que se trata de un problema "político" y "no judicial".

"Llega el momento de encarar los problemas que tenemos", ha afirmado el ministro y secretario general del PSOE en declaraciones a los medios tras su reunión con el alcalde de l'Alcora (Castellón). "Pese a que la pandemia invirtió el orden de prioridades, ese problema lo teníamos de antes", ha añadido.

Sobre cuál es la posición del ejecutivo tras la decisión del Tribunal Supremo que ha informado negativamente a la concesión de cualquier forma de indulto -total o parcial- a los doce condenados por el 'procés', Ábalos ha respondido que "el Gobierno no se queda solo, en todo caso, quien se queda sola es la derecha una vez más". "Aquí estamos todavía en el proceso que corresponde legalmente y, por tanto, hay una serie de indultos que se están tramitando".

En relación con los informes del Supremo, Ábalos ha afirmado que es el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien "tiene que estudiar cada uno de ellos", debido a que "se trata de indultos personales y, por tanto, situaciones personales". Una vez estudiados, el responsable de Justicia elevará la propuesta que considere, según ha explicado Ábalos.

En este sentido, ha reiterado que "no es un tema judicial, sino que es potestad del ejecutivo". "En un indulto, la justicia lo que hace es emitir informes y son informes que tiene que tener en consideración el Gobierno, pero no condiciona lo que es una potestad del propio ejecutivo", ha añadido.

"La derecha nos tiene acostumbrados a que no haya pedagogía de la acción política sino que, muy al contrario, todo sea enrarecido. Tenemos un problema político, no es un problema judicial", ha incidido el ministro de Transportes.

Así, el ministro ha reivindicado que "se pusieron en marcha los elementos del Estado de derecho, con la aplicación del 155 y la depuración de responsabilidades frente a los tribunales con condenas y cumplimiento de las condenas. El Estado de derecho funcionó".

"Pero dentro del Estado de derecho cabe esta posición para la inciativa política. Y, ¿dónde está la inciativa política de la derecha? O mejor dicho, ¿dónde estuvo cuando gobernaron?", se ha preguntado, y ha respondido: "En la indolencia, en dejar que el independentismo creciera por dar la espalda a un problema que nunca supieron acometer", ha espetado.

RECHAZOS DENTRO DEL PSOE

Preguntado por las posiciones contrarias a la del Gobierno dentro del mismo partido socialista, como el rechazo público a la concesión de indultos del expresidente Felipe González, Ábalos ha afirmado que "hace falta explicar las cosas pero, sobre todo, hace falta ponerse en el lugar de quien tiene que tomar una posición, porque para quien no tiene que hacerlo todo es opinable ya que no hay relevancia en sus actos".

"Pueden tener una visión de observadores, pero no es lo mismo. Yo también podría decir en otros tiempos que algunas decisiones fueron muy inoportunas, pero se produjeron", ha expuesto.

Finalmente, el ministro ha pedido a la oposición que "asuma" que "el Gobierno que hay es el que salió de las urnas y con una investidura". "Si lo asume, entenderá que tenemos determinadas potestades y derechos a ejercer, como lo hicieron ellos. Tenemos una responsabilidad que ellos no fueron capaces de encarar", ha continuado.

Así, en referencia a las condenas del procés', Ábalos ha insistido en que "todo son hechos de cuando gobernaba el PP, que fueron incapaces de que se produjeran estos hechos". "Nuestra Consitución no es el Código Penal, ni siquiera el Código Civil. Es una carta de principios y en toda su parte dogmática establece claramente cuáles son los principios que informan nuestro ordenamiento jurídico en los que se inspira nuestro proyecto de sociedad", ha manifestado.

En esta línea, ha llamado a una sociedad "basada en la concordia, la integración, la cohesión, la paz, el acuerdo y los consensos". "Así fue como recuperamos la democracia y como debemos seguir manteniéndola", ha añadido el ministro para concluir que "algunos piensan que la Constitución es solamente el texto para golpear a otros".