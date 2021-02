Ábalos reprocha al PP que "es intolerable" que bloquee la renovación del CGPJ

LOGROÑO, 26 (EUROPA PRESS)

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos ha reprochado al PP que "es intolerable" que bloquee la renovación del CGPJ..

Ha afirmado que renovar el entramado de carácter constitucional "es una obligación, porque parece que es optativo", ante lo que ha señalado que "me parece surrealista que tengamos este debate" ya que "si el mandato constitucional son cuatro años, que se cumpla". Ha apuntado que "los responsables de que no se cumpla que den una respuesta clara, pero que no busquen subterfugios"

Ábalos ha respondido de este modo a preguntas de los periodistas acerca de los "escollos" para la renovación de dicha institución y del resto de órganos constitucionales que también están en funciones que han constatado PSOE y PP. Ha sido en la comparecencia de prensa que ha ofrecido en el Ayuntamiento de Logroño, tras la firma del Protocolo General de Actuación, acompañado del alcalde, Pablo Hermoso de Mendoza. En el acto también ha estado presenta la presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu.

Una vez cerrada la renovación de RTVE, el principal escollo entre ambos partidos sigue estando en el órgano de gobierno de los jueces, con el veto de nombres como una de las dificultades que sigue encima de la mesa e impide avanzar en las negociaciones. En concreto, parece venir del veto de los populares, en el caso del CGPJ, viene al juez José Ricardo De Prada.

En este caso, ha afirmado que "es más lamentable todavía" al tiempo que se ha preguntado que "si actúas como la justicia debe actuar, que es fuera de presiones y de intereses, le puede pasar la factura a un juez si no es del gusto lo que emite".

También ha cuestionado que "si la opinión de la justicia que dicen respetar no es favorable, ¿va a haber represalia?", algo que "me parece un hecho de intimidación lamentable". "Es incomprensible estar de parte de la Justicia a la carta; me viene bien, estupendo; persiguen a los contrarios, estupendo; me afecta a mi, entonces ese hombre no tiene carrera", ha añadido, para a continuación insistir en que "es intolerable el veto".

Ábalos ha recordado que los acuerdos "se consiguen de dos formas, no haciendo prevalecer los vetos, y por otra parte, buscar a las personas que pueden ser reconocidas".

En este caso, en relación al juez De Prada ha afirmado que el veto "viene a su participación en la sentencia Gürtel, que sigue el PP sin reconocerlo, que es tanto como no reconocer los hechos por los que se les juzgó y se les sigue juzgando".

Ha afirmado que entonces "qué mensaje se están mandando a los jueces que tienen que resolver las causas pendientes; que se les acaba la carrera profesional" ante lo que ha exclamado que "¡esto no iba de despolitizar la justicia!".

No obstante, para concluir Ábalos ha dicho que mantenía su "confianza" en llegar a acuerdos, porque ha insistido "me parece intolerable que alguien bloquee un mandato constitucional, llenándose la boca de constitucionalismo", por eso "como es tan irracional, extraño y anormal, confío en que se pueda resolver".