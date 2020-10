Ábalos, sobre el 'caso Dina': "Tengo claro contra quién se va, pero no a qué se pretende proteger"

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha opinado este jueves sobre el 'caso Dina' --en el que está implicado el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias-- que tiene "claro contra quién se va, pero no qué se pretende proteger".

"La justicia siempre debe proteger un bien jurídico y en este caso no acierto a visualizarlo. No veo a nadie que denuncie que se ha vulnerado algún derecho propio. Es lo que me cuesta ver", ha puntualizado Ábalos al preguntársele por esta cuestión en una rueda de prensa junto a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Ha considerado que como Iglesias no está imputado "no conviene lanzar hipótesis que lo único que pretenden es atacar a la figura del vicepresidente", y ha remarcado que esto es lo único que le queda claro.

Además, cree que la oposición se ha apresurado porque considera que lo que le ha pasado a Iglesias es lo que le pasó al presidente del PP, Pablo Casado: "Lo mismo vale para unos que para otros. Sobre esto ya tiene experiencia el señor Casado y creo que es el que mejor puede recomendar qué hay que hacer en estos casos".

"El Gobierno confía en el vicepresidente y no va a entrar en cuestionamientos que debiliten su figura, ya de por si bastante atacada", ha sentenciado.