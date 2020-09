Ábalos: Solo el PSOE conjuga el pasado con la modernización y el futuro

Valencia, 12 sep (EFE).- El ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha destacado que pocos partidos "se pueden permitir" aunar historia y tradición con voluntad de modernización, un equilibrio que sí presenta el PSOE.

En un acto celebrado en el centro cultural La Petxina de Valéncia junto al president de la Generalitat, Ximo Puig, con la asistencia limitada por la pandemia en el que se han presentado los carnés digitales del partido, Ábalos ha asegurado que el desafío de asumir la modernización, el futuro, y conjugarlo con "lo mejor del pasado " del PSOE es "un equilibrio que nadie más puede hacer".

"Sin nada de que avergonzarnos y con historias de grandeza personal pero también de esfuerzo colectivo", frente a "quien se plantea cambiar de sede o de calle para no tener el estigma", ha resaltado el secretario de Organización del PSOE.

Se ha referido a las organizaciones que, por ser "cerradas", parece que la adhesión a ellas es más inquebrantable, pero lo difícil es "combinar esa afiliación con un partido mayoritario, que no se cierra", como el Partido Socialista, que atrae también a personas que votan a este partido de forma reiterada y no tienen carné. "Hay fidelidades, lealtades, que no se carnetizan", ha señalado.

Cada militante con unos motivos diferentes para afiliarse al PSOE, en el partido "nos enseñaron de qué iba esto: es un compromiso donde lo importante es el proyecto y el colectivo, nunca lo individual", ha dicho Ábalos.

Citando los carnés digitales lanzados por el partido, que incorporan un código QR, ha asegurado que el PSOE "sigue a la cabeza" en modernización del país con medidas como el Ingreso Mínimo Vital, que supone un reconocimiento a la dignidad de las personas, o el matrimonio entre sexos, "siempre dejando una herencia en la conquista de derechos civiles".

El PSOE actual es "efecto y consecuencia de los que vinieron antes" y debe ser "causa" de los que vengan detrás, a quienes hay que dejar "un legado tan digno como el que recibimos", ha indicado en referencia a los militantes históricos que sufrieron "inconvenientes y adversidades durante mucho tiempo" pero que tuvieron un elevado compromiso con el socialismo, que se basa en la defensa de causas permanentes como son la libertad, la dignidad o la justicia social.

Por su parte, el president de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig, que ha dedicado un recuerdo al cantautor aragonés Joaquín Carbonell, fallecido este sábado por coronavirus, ha defendido que el PSOE es "el único que sabe leer en los distintos idiomas de España, la España real en la que todos podemos caber".

En el acto se ha recordado a la feminista socialista María Cambrils, y los militantes Alejandro Mateo, Olimpia Ruiz, Ernestina Fernández y Avelino Pérez, con más de 50 años de afiliación al PSOE, han recibido el "carné Pablo Iglesias" en reconocimiento al compromiso con el socialismo a lo largo de su vida.