Abascal apunta a un "montaje" con las amenazas y reta a denunciar a Vox si instiga la violencia: "Que me detengan"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha sugerido este martes la posibilidad de que se usen las amenazas denunciadas por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, dos ministros y la directora de la Guardia Civil para "un montaje" y ha retado a quienes acusan a su partido de "instigar a la violencia" a llevarles ante los tribunales. "Que me detengan", ha llegado a decir, sugiriendo que, si no lo hacen, se demostrará que todo es "un teatro".

En una entrevista con ABC, el presidente del Vox ha acusado a la ministra de Industria, Reyes Maroto, de haber montado "todo un sainete" con "la carta supuestamente amenazante", ha dicho, que le ha enviado "un desequilibrado" y le ha echado en cara que haya convertido a Vox "en una especie de organización terrorista" por asegurar que si no se les derrota en las urnas "todos los demócratas estarán amenazados de muerte".

"Si tan claro lo tienen que vengan y que me detengan, que nos procesen y nos lleven a los tribunales si realmente no están ante un auténtico teatro", ha enfatizado, incidiendo en que Vox se presentará como acusación popular con la intención de que se descubra quién el autor de las amenazas, pero que "si son autoinfligidas" también llegarán "hasta el final".

A la pregunta expresa de si se cree las amenazas recibidas por Iglesias y miembros del Ejecutivo, ha insistido en que él no se fía del Gobierno. "Partimos de la desconfianza total ¿Cómo vamos a creer a quien dice que los adoquines los tiramos nosotros?", ha apuntado, si bien también ha concedido la posibilidad de que sean "ciertas".

"Por eso nos hemos personado, para saber quién es el autor", ha añadido, aunque ha hecho hincapié en que haber recibido amenazas "reales" como las que él y su familia tuvieron que afrontar en el País Vasco te hace "distinguir lo que es una amenaza real de lo que parece un montaje".

"Y te hace ser valiente --ha proseguido--. Vox prefiere decir la verdad por muy incómoda resulte y se atreve decir estamos ante un montaje de izquierdas ante datos y encuestas que pronostican una derrota histórica de la izquierda en Madrid".

Además, ha cargado contra el presidente el Gobierno, Pedro Sánchez, por "amenazar" a su partido con su "vocabulario matón" al asegurar que Vox ha "cruzado una línea roja y no va a cruzar ninguna más". Así, le ha emplazado a aclarar qué supuesta "línea roja" han traspasado. "¿La de existir y defender nuestras ideas en barrios que antes votaban a la izquierda?", se ha preguntado, recalcando que Vox "no se asusta ante eso". "Van a tener que echarnos encima muchos fiscales y jueces corruptos para amordazarnos", ha agregado.

Abascal ha vuelto a quejarse de que "la izquierda" no ha condenado la violencia que viene sufriendo Vox, no sólo en la campaña de Madrid, sino también en la catalana, la gallega y la vasca. Ha dicho que les han "apedreado", que han recibido "amenazas de muerte gravísimas" y que todavía no han recibido "ninguna explicación" policial de lo que sucedió en su mitin de Vallecas.

"Pero es muy difícil para el Gobierno dar una explicación porque la violencia fue instigada desde el Consejo de Ministros por las ministras de Podemos, amparada por Marlaska y justificada por el presidente del Gobierno diciendo que habíamos ido a Vallecas de provocar", ha indicado.

Según su análisis, la "estigmatización" y "demonización" de Vox no se explica por las formas que utiliza su partido sino porque se ha enfrentado a todos los planteamientos políticos de la izquierda y reabierto debates que ellos consideraban que estaban "cerrados" y en de los que además, salían "victoriosos", como la violencia de género.

Preguntado si teme una posible ilegalización de Vox, su líder ha respondido que "algunos lo tienen en la cabeza" y que, por tanto, "no hay que dar ningún escenario por descartado". "Podíamos pensar España no será como Venezuela. Libertad, orden, ley, régimen constitucional son elementos preciosos pero frágiles. No están a salvo para siempre", ha argumentado.

Sobre si Vox instaría la ilegalización de alguna formación, ha defendido que los partidos que "no aceptan el sistema democrático" deben estar "fuera de la ley" y que "no puede haber partidos separatistas que quieran destruir la unidad nacional". "No estamos diciéndolo todos los días, pero no hemos arriado esa bandera", ha avisado.

Y es que, en su opinión, la "deriva de España" tiene "mucho que ver con el modo en el que se ha tolerado a los separatistas". Según su interpretación, al entregar "el timón" del "futuro" del país a fuerzas "regionales, minoritarias y chantajistas" a los españoles se les ha "arrebatado la seguridad de que se iba a mantener unidad de la patria".