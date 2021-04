Abascal dice que no se va a "amedrentar" ante la "visión" de la historia de la izquierda

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha señalado este miércoles que en su formación no se van a "amedrentar" ante la "visión" de la historia de la izquierda y ha asegurado que lo recordarán "todos los días durante la campaña electoral" si quieren hablar de "memoria histórica".

"Nosotros no imponemos una visión, pero no nos vamos a amedrentar ante esa izquierda que nos dice que no podemos criticar su deriva totalitaria que tiene raíces históricas. Y el PSOE tiene una historia muy larga", ha explicado Abascal durante un acto de precampaña de Vox en el parque del Templo de Debod, junto a la candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio.

Abascal ha asegurado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha reivindicado en el Congreso una Segunda República a la que el PSOE, según su versión, "dio un golpe de estado armado en 1934". "Lo primero que ha hecho Sánchez al subir a la tribuna es reivindicar un régimen que llegó a través de un pucherazo y unas elecciones municipales", ha defendido.

Según el líder de Vox, Sánchez ha reivindicado después, "casi sin punto y aparte", la Constitución de 1978. "Nos hemos quedado muy preocupados porque si el PSOE quiere a la Constitución de 1978 igual que quería a la República en 1931, quizás tenga las mismas intenciones y es lo que parece teniendo en cuenta que ha pactado con separatistas, comunistas y terroristas", ha dicho.

En este contexto, Abascal ha señalado que la izquierda "se ha escandalizado mucho" cuando les ha dicho que "convirtieron a la república en un régimen criminal que acabó con las libertades y que precipitó la guerra civil en España". "He ejercido mi libertad de expresión", ha enfatizado, al tiempo que ha insistido en que desde Vox defienden la historia desde la "libertad".

Por otra parte, Abascal ha recordado que el presidente del Gobierno ha amenazado al Rey y a la Constitución de 1978 en el Congreso y ha reprochado a Sánchez que diga que fueron a "provocar" al barrio de Vallecas. "Le hemos tenido que recordar que decir eso es lo mismo que decían los batasunos cuando asesinaban a concejales socialistas en el País Vasco", ha sostenido.

"¿Sabéis por qué no quieren condenar a la violencia? Porque ellos no tienen el valor para ver a los vecinos. Tienen que encontrarse con los reproches de los ciudadanos hartos de aguantar al gobierno de la muerte y de la ruina, y que pactó con todos los enemigos del orden constitucional", ha criticado.

"SELFIE" DE CASADO CON SÁNCHEZ

Así, Abascal ha asegurado que no se va a sacar un "selfie" con la vacunación, en referencia a la propuesta del líder del PP, Pablo Casado, para ponerse la vacuna del Covid junto a Sánchez para dar "tranquilidad" a los ciudadanos. "No me saco un 'selfie' con el que ha pactado con comunistas y separatistas ni para vacunarme", ha indicado.

En el acto de precampaña, el presidente de Vox también ha criticado al Tribunal Constitucional porque "va a resolver en dos días el asunto de Toni Cantó" pero no el recurso de su partido sobre "el estado de excepción encubierto que ha afectado a los españoles". "¿Pero se puede aceptar esto? Por eso hemos hoy al Congreso a decir que queremos que se terminen todas las restricciones, todos los toques de queda, porque no somos niños", ha defendido.