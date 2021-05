Abascal se manifiesta el domingo en Sevilla frente a la sede de la presidencia andaluza en defensa de las fronteras

SEVILLA, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, participará este domingo 23 de mayo, en Sevilla, en una manifestación convocada por el partido bajo el lema 'En defensa de nuestras fronteras', que se desarrollará frente al Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Según ha informado Vox a través de las redes sociales, la manifestación se desarrollará a partir de las 20,00 horas.

Se da la circunstancia de que esta manifestación se producirá después de que Vox anunciara ayer jueves, tras conocerse que Andalucía acogerá finalmente a trece menores migrantes procedentes de Ceuta, que no apoyará iniciativa o proyecto procedente del Gobierno autonómico de PP-A y Ciudadanos (Cs) que no lleve su firma o que no esté vinculado con los acuerdos de investidura, presupuestarios o el relativo a los tributos cedidos a la comunidad.

"En este momento, es cuando ya el Gobierno de Andalucía es absolutamente frágil", según advirtió el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, quien pidió la dimisión de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, o el cese por parte del presidente de la Junta, Juanma Moreno, tras haber hecho "un efecto llamada en toda regla" por expresar la disposición de Andalucía a acoger menores. "Nos invaden y nosotros vamos a ser cómplices de esa invasión", ha dicho Gavira.

Por su parte, el presidente de Vox Sevilla, Javi Cortés, ha manifestado este viernes en su cuenta en Twitter que este domingo 23 de mayo "saldremos a las calles de Sevilla a decir bien alto que nuestra soberanía e integridad nacional se defienden, que queremos fronteras seguras, y que los españoles no vamos a tolerar más chantajes de nadie".

Esta será la segunda ocasión en esta semana que Santiago Abascal visite Andalucía, puesto que el miércoles, tras regresar de Ceuta, intervino en un acto público en Córdoba, donde advirtió a Juanma Moreno de que "sepa que nos va a tener vigilantes, que no se va a permitir ni una sola cesión más". "Que no cuenten con nosotros para seguir repartiendo MENA por el territorio español", según dijo, en referencia a la posible llegada de menores a Andalucía.