Abascal niega haber provocado las agresiones en Vallecas al bajarse de la tribuna

Madrid, 8 abr (EFE).- El líder de Vox, Santiago Abascal, ha negado haber provocado las agresiones que se produjeron ayer en el barrio madrileño de Vallecas durante su mitin de precampaña electoral al bajarse de la tribuna y acercarse a los manifestantes y ha acusado al Ministerio del Interior de dar órdenes "ilegales" a las fuerzas de seguridad para no actuar.

En una entrevista en Antena3, Abascal ha considerado que las calles adyacentes a la denominada 'plaza roja' de Vallecas deberían haber sido cortadas antes del mitin y ha urgido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a que "impida" que los dirigentes de Vox puedan volver a ser agredidos en el acto de esta tarde en Vicálvaro o en cualquier otro barrio de Madrid.

"Que se les mantenga a raya y a distancia, y que actúen", ha señalado tras negar que provocara a los que manifestantes al romper el cordón policial para encararse con ellos.

"Yo subí a la tribuna y cuando vi aquello, que nos lanzaban adoquines, botellas... me pareció imprescindible enseñar que a solo 18 pasos estaban las personas que lanzaban los objetos y que Marlaska y Sánchez no querían hacer nada para que no se impidiese el libre ejercicio de los derechos fundamentales", ha añadido.

El líder de Vox ha reconocido el trabajo de las fuerzas policiales "que aguantaron lo indecible y que habían recibido las órdenes ilegales de no actuar" y ha insistido en que Marlaska es el responsable de "todas las agresiones".

Un total de 35 personas, entre ellas 21 policías nacionales, resultaron heridos durante los disturbios que comenzaron con la llegada al acto de la candidata de Vox a las elecciones de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, y el líder nacional del partido.

"Lo que ayer ocurrió fue extremadamente grave" y el ministro del Interior podía "haber impedido el paso" cortando las calles adyacentes y "sin embargo tuvo una actuación criminal", ha señalado también en otra entrevista en Telecinco.

"No aceptamos que no podamos ir a cualquier sitio. Nosotros no distinguimos entre Madrid, Gerona o Bilbao y tampoco entre barrios...en todas partes hay gente que nos quiere escuchar y en Vallecas tuvimos el 12 % de los votos", ha recordado al tiempo que ha dicho que no pensó que se pudieran producir esos disturbios.

El dirigente de Vox ha acusado al PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid de alentar las agresiones al firmar un manifiesto para que Vox no acudiera a Vallecas y ha afirmado que "el vicepresidente en la sombra es un auténtico criminal y mentiroso" ya que es Pablo Iglesias el que "ha defendido el terrorismo y ha incorporado a ETA a la dirección de el Estado".

También la candidata de Vox a la presidencia de la Comunidad, Rocío Monasterio, ha considerado una "vergüenza" que Marlaska, "un ministro criminal que permite arrinconar y amordazar" a un partido político, no haya impedido que políticos y simpatizantes fueran "lapidados" y consienta que en España no se puedan expresar todas las ideas "con libertad".

Monasterio ha afirmado en Esradio que algunos simpatizantes de su partido pasaron la tarde "refugiados" en tiendas de Vallecas para no ser agredidos, "familias con niños escondidas en una óptica o en un supermercado".