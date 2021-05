Abascal: No estamos ante una crisis migratoria sino ante una invasión

Ceuta, 19 may (EFE).- El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este miércoles que la situación que se está viviendo en la frontera de Ceuta con Marruecos no es "ninguna crisis migratoria" sino una "auténtica invasión" que ha sido "orquestada y dirigida" por Marruecos.

Abascal ha hecho estas declaraciones a las puertas de la frontera del Tarajal, donde ha afirmado que esta "invasión" ha sido "dirigida por un país vecino, que ha lanzado a miles de personas, la mayor parte de ellos en edad militar, a nuestro suelo, a muchísimos jóvenes y menores que son utilizados como ariete humano por parte de Marruecos".

Ha argumentado que "esto es una prueba de la incapacidad del Gobierno de Pedro Sánchez para defender nuestras fronteras, rindiendo la frontera sur de España tanto en nuestras costas mediterránea como en Canarias, en Ceuta y en Melilla, lo que ha permitido que Marruecos se atreva a desarrollar un chantaje y una operación político-militar de estas características que ha colocado a España contra las cuerdas".

Por esta circunstancia, el líder de Vox ha pedido la "militarización permanente de nuestras fronteras terrestres y marítimas para evitar el asalto de las mismas y que nadie más pueda entrar ilegalmente en nuestro suelo".

También ha exigido "que esos medios económicos que se entregan a Marruecos accediendo a un chantaje sean usados para perfeccionar la defensa física de nuestras fronteras y dar medios materiales a los cuerpos y fuerzas de seguridad y al Ejército".

Ha demandado igualmente la devolución "inmediata, en caliente, en frío o en templado, como sea, de todas aquellas personas que están en estos momentos deambulando ilegalmente por Ceuta porque España tiene que creer en sí misma".

En su opinión, esta situación ha creado "un gravísimo problema de seguridad que ha alterado la vida de los compatriotas de Ceuta, que no han llevado a sus hijos al colegio por el miedo por las personas que están deambulando, ocupando casas, asaltando algunos comercios y alterando completamente la vida y la paz de esta ciudad".

"Hay personas (en referencia a los ceutíes) que no han salido de sus casas y esto es lo más grave de las consecuencias que estamos viviendo", ha dicho.

Preguntado por si la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, está detrás de estos hechos ha afirmado que "no vamos a entrar en la excusa que utiliza Marruecos, pero Marruecos tiene una reclamación histórica e ilegítima sobre Ceuta y Melilla que son ciudades españolas mucho antes de que existiera el Reino de Marruecos, por lo que ya ha venido amenazando a España de manera sistemática".

Ha advertido de que "lo peor puede estar por venir porque no tengo ninguna duda que la aspiración ilegítima de Marruecos por tomar Ceuta o Melilla no va a cejar, y creo que llegarán otras peores si no somos capaces de defender los intereses de los españoles porque estamos padeciendo algo muy similar a la Marcha Verde ya que Marruecos está probando la fortaleza de España y el Gobierno ha demostrado que no está a la altura de las circunstancias".