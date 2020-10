Abascal pregunta a las diputadas de Podemos: ¿Lo ha ordenado el machito alfa?

Madrid, 22 oct (EFE).- El líder de Vox, Santiago Abascal, ha preguntado este jueves a las cuatro diputadas de Unidas Podemos, que se han repartido el turno para rebatir la moción de Vox, si han salido a la tribuna para hacer "una caricatura de un personaje machista" y si lo han hecho por orden del "machito alfa", en alusión a Pablo Iglesias.

En su intervención, Abascal, que ha respondido así a las diputadas Sofía Castañon, Lucía Muñoz, Aina Vidal y Roser Maestro, ha tildado la intervención "solo de mujeres" como una performance organizada por Iglesias para hacer una caricatura de Vox y tildarlo de machista y ha lamentado que las hayan utilizado de "figurantes", de "floreros" para "degradar" a la mitad de la Cámara.

Abascal ha advertido a las diputadas que no representan a las mujeres porque la gran mayoría de mujeres de España "no asalta capillas, no insulta ni agrede a policías, ni va pidiendo por la calle la muerte de la gente (Madrid será la tumba de Abascal) ni van gritando groserías (una copa menstrual en la boca de Abascal)".

El líder de Vox ha preguntado a las diputadas si también a ellas "les custodia (Iglesias) la tarjeta del móvil" o "cuando va a negociar los dineros con Irán ¿las llevan con velo o ni siquiera las invitan?".

"Avanzan a una república feminista sin el aplauso del presidente de Gobierno", les ha advertido el líder de Vox, que ha admitido que no le ha gustado lo que las diputadas han dicho de su persona y ha lamentado que las "utilicen" para atacar a su formación.

El líder de Vox ha reprochado a las diputadas que hagan esas caricatura de Vox y de su posicionamiento sobre la violencia de género y les ha recordado a el PSOE, su socio de Gobierno, es el único que ha mantenido en su cargo a un condenado por violencia contra su mujer y aquí ha citado a Jesús Eguiguren, presidente del PSE-PSOE "y artífice de las negociaciones del Estado con ETA".

Y sobre el terrorismo, ha recordado a su padre, miembro del PP y posteriormente de Vox, a quien acompañaba a las 8:30 de la mañana todos los días a levantar la persiana de su comercio, en Amurrio (Álava), "porque sabía que lo iban a matar, sus socios".

Abascal ha reprochado a las de Unidas Podemos que los llamen "clasistas" cuando se negaron a apoyar una propuesta de Vox para que fueran gratis las mascarillas y les ha dicho que "clasista y machista" es no pagar la Seguridad Social a tu asistencia, en referencia a la contratación irregular de un asistente por parte de Pablo Echenique.