Abascal ve necesario una "defensa total" de las fronteras ante la inmigración ilegal tras lo ocurrido en Palma

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha visto necesario una "defensa total" de las fronteras ante la inmigración ilegal tras lo ocurrido este viernes en el Aeropuerto de Palma cuando 21 personas se lanzaron a las pistas después de un aterrizaje por la supuesta emergencia médica de un pasajero y que obligó a paralizar las operaciones de llegadas y salidas.

Hizo aquí especial hincapié en que la defensa de las fronteras debe ser tanto marítima, como terrestre y aérea. "Ya hemos visto cómo han intentado entrar ayer en Palma de Mallorca ocasionando un brutal caos en el espacio aéreo español", dijo.

Durante la clausura del Congreso 'Inmigración Ilegal e Islamismo en Europa' que ha celebrado la formación política en Las Palmas de Gran Canaria, ha pedido que la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Ejército tengan los medios materiales y jurídicos necesarios para poder custodiar las fronteras.

"Y ahora quieren dar la nacionalidad a 15.000 menas en España. Pues nosotros decimos que hay que endurecer los requisitos para obtener la nacionalidad porque es un tesoro que no estamos dispuestos a regalar a aquellos que no la respetan y no lo merecen", aseveró.

Así, pidió que a todo aquel que entre ilegalmente "atacando a la Policía" se le diga que "tiene que volver a su casa", añadiendo que los inmigrantes legales que han hecho de su vida la comisión de delitos "tampoco pueden estar entre nosotros".

Finalmente, Abascal se mostró consciente de que muchos de estos inmigrantes vienen "engañados" y que a otros muchos "no se les da otra salida que delinquir porque aquí no se les puede dar un futuro que no tenemos capacidad de ofrecer a nuestros hijos en estos momentos".