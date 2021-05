Abascal ve la situación de Ceuta "muy similar" a la Marcha Verde de 1975 y augura crisis peores si España no se defiende

CEUTA, 19 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ve la situación que está viviendo Ceuta "muy similar" a la Marcha Verde del año 1975 y ha augurado que habrá crisis "peores" en el futuro si España no se defiende y muestra su fortaleza ante Marruecos.

Desde Ceuta, frente al espigón del Tarajal, Abascal ha denunciado que la ciudad autónoma está viviendo "una auténtica invasión dirigida y planificada" por Marruecos, país al que ha acusado de "lanzar a miles de personas" a España.

Según ha recordado, Marruecos tiene una "aspiración ilegítima" sobre Ceuta y Melilla y "no va a cejar" en su empeño, por lo que habrá en el futuro otras crisis "peores" si España no es capaz de defenderse. "Marruecos está probando la fortaleza de España y el Gobierno ha demostrado que no está a la altura de las circunstancias", ha lamentado.

Así, ha denunciado que quienes han entrado ilegalmente en España estén "deambulando" por las calles de Ceuta "sin que nadie les diga nada" y los ha acusado de generar "un problema de seguridad". Frente a ello, ha exigido su detención inmediata y devolución a su país.

FONDOS PARA MARRUECOS

En este punto, el líder de Vox ha insistido en su exigencia de una militarización permanente de las fronteras españolas y ha pedido que el dinero que se da a Marruecos, como los 30 millones aprobados este martes por el Consejo de Ministros, se destinen a reforzar las vallas y abastecer de los medios necesarios a las fuerzas de seguridad que las protegen.

"España tiene que creer en sí misma, defenderse a sí misma y denunciar a Marruecos ante la comunidad internacional", ha reivindicado. A su juicio, más allá de pensar en las buenas relaciones con Marruecos, España debe "defender su dignidad" y los "anhelos de sus compatriotas. "España no es responsable sobre todos los habitantes del planeta y todos los ciudadanos de África que buscan vida mejor", ha subrayado.