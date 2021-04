Abascal (Vox): "A nosotros no nos van a encontrar en el enfrentamiento civil"

Madrid, 10 abr (EFE).- "A nosotros no nos van a encontrar en el enfrentamiento civil, sino en la valentía" a pesar "de las piedras, de las amenazas y de las zancadillas", ha asegurado este sábado el líder de Vox, Santiago Abascal, dirigiéndose a sus afiliados y a los electores del partido, a los que ha pedido evitar el "asalto comunista de Madrid" y evitar que gobierne "el sátrapa de Galapagar".

Ese ha sido el principal mensaje que ha trasladado Abascal en la Asamblea General Ordinaria de la formación, que se ha celebrado de forma telemática y en la que también han intervenido el secretario general del partido, Javier Ortega Smith, y su candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, que ha pedido serenidad frente a los episodios violentos como el sucedido esta semana en el distrito madrileño de Vallecas.

"Hoy más que nunca tenemos que conservar esa templanza", ha dicho Monasterio, al señalar que no les conseguirán arrinconar y que tratarán de ganar con las ideas y "nuestro amor a España".

"Vox ha encontrado y padecido la violencia como no la padece otra organización política en Europa" ha lamentado Abascal, al preguntarse de forma retórica, cuántos mítines del PSOE o de Unidas Podemos, de las fuerzas separatistas o de otros partidos "son interrumpidos con la violencia y con la saña con la que le sucede a Vox".

"No seremos nosotros los que contribuyamos a que eso también les ocurra a ellos. No estamos hechos de la misma pasta", ha destacado y ha planteado qué ocurriría si "los socialistas o los comunistas" acuden a plazas con menos votos que ellos y deciden impedirles hablar porque esos "no son sus barrios".

Pues que España, ha expuesto, "caminaría hacia el enfrentamiento civil, y a nosotros no nos van a encontrar en el enfrentamiento civil sino en la valentía", ha sentenciado.

Abascal ha considerado también que en Madrid "se está jugando el futuro de España" y por eso cree que el exvicepredidente Pablo Iglesias, que, según él, sigue en La Moncloa "con dos ministras que desde su cargo azuzan la violencia", ha acudido a las elecciones "para perpetrar el asalto comunista definitivo a un espacio de libertad como es esta región".

Por eso entiende que la función de Vox ahora es la de "evitar el asalto comunista de Madrid y evitar que el sátrapa de Galapagar (en alusión a Pablo Iglesias) pueda acabar convertido en presidente aunque quede detrás".

Abascal sospecha que el candidato socialista Ángel Gabilondo es solo un "hombre de paja" y cree que Iglesias va a decir que no sigue adelante si no le dan la Presidencia" y frente a eso, ha subrayado que Vox "es el voto más seguro" porque es el partido que dice lo mismo en todas partes y votarles a ellos es lo que "más duele" a los enemigos de España y de la libertad.

Para la izquierda que "alienta", "justifica" y "ampara" la violencia y que "gobierna las instituciones y no permite a la Policía poner orden, Vox, según Abascal, es el enemigo a batir porque ha abierto todos los debates que la izquierda había cerrado" como sobre el estado de las autonomías, la inmigración o la violencia de género.

Tras hacer balance de los logros obtenidos por el partido en 2020, el líder de Vox, que ha celebrado "la extraordinaria solvencia económica" de su partido a la luz de las cuentas del pasado año, ha señalado que su objetivo es convertir a su partido "en la primera organización política en España" tras haber llegado a ser la tercera fuerza en el Congreso y lograr "no ser un partido testimonial ni la muleta de otros partidos".

Ha asegurado que la clave para alcanzar esos objetivos ha sido transmitir "unas ideas con claridad, sin engañar a nadie, siendo claros en nuestras propuestas" y por eso "los españoles no se llevan a engaño con nosotros".