El abogado del Chapo dice que EE.UU. debería usar mejor el tiempo y el dinero

El abogado Eduardo Balarezo, parte del equipo que defiende a Joaquín "El Chapo" Guzmán en el juicio en su contra en Nueva York, afirmó que la fiscalía debería usar mejor los recursos del Gobierno en lugar de estar presentando "mociones frívolas".

Se refirió a una moción presentada el jueves por la fiscalía pidiendo al juez Brian Cogan una amonestación en su contra por sus mensajes en Twitter sobre el proceso.

"Aparentemente los recursos ilimitados del gobierno permiten el lujo de perder el tiempo presentando mociones frívolas", indicó en su respuesta al juez Cogan, que preside el juicio, que comenzó el pasado 5 de noviembre en la corte federal del distrito de Brooklyn.

Agrega que "quizás el Gobierno podría usar mejor su tiempo acelerando el caso para que los recursos judiciales no sean despilfarrados durante los próximos meses".

En una carta enviada ayer al juez, la Fiscalía argumentó que esos tuits ponen en riesgo la celebración de un "juicio justo" y pidió al magistrado que prohíba a los abogados ese tipo de comportamiento.

La misiva menciona en específico varios mensajes publicados en la popular red social por Balarezo, quien respondió uno a uno a los ejemplos mencionados por el Gobierno y asegura que en ninguno de sus tuits ha dado su opinión sobre lo que ocurre en el juicio ni mucho menos imponer "miedo" a testigos o jurados.

Según Balarezo, la reacción de la fiscalía a uno de sus tuits es "patética".

Uno de los tuits de los que se quejó la fiscalía es en el que el letrado compartió la canción "Un Puño de Tierra", una de las favoritas de Guzmán, después de que un testigo declarase que un grupo la había tocado repetidamente justo antes de que se perpetrase un ataque en su contra, supuestamente ordenado por el narco.

El testigo Miguel Ángel Martínez, alias Tololoche, no es seguidor de @BalarezoLaw y su nombre no fue mencionado. "A no ser que el gobierno le informara, no hay forma de que se haya enterado", argumentó el abogado.