El abogado Jordi Pina: "El Supremo se ha servido de Vox en la causa del procés"

Jordi Pina, abogado del expresidente de la ANC Jordi Sànchez y de los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull, ha criticado que la presencia de Vox en la causa del "procés" haya "servido" al Supremo para elevar las penas e impedir la salida de prisión de los procesados, pese a ser un "partido fascista".

Pina ha reflexionado sobre el juicio del "procés" y la sentencia que condena a penas de hasta trece años a los líderes independentistas, en una entrevista con Efe con motivo de su libro "El judici de la meva vida" (Editorial Columna), en el que en un tono emotivo repasa las vicisitudes de lo que para él ha sido un caso inolvidable, en lo profesional, en lo político y en lo personal.

Tras confesar que la sentencia le rompió el "marco mental" en el que trabajaba, porque no se esperaba penas de dos dígitos, Pina arremete en la entrevista contra el papel de Vox en el causa, cuya intervención, advierte, "no ha sido baladí".

Según el letrado, del bufete Molins & Silva, es cierto que el partido no ha sabido "aprovechar mediáticamente" el juicio para proyectarse ante la opinión pública: "No han sido beligerantes, incisivos en las preguntas, lo que se espera un partido fascista".

No obstante, ha alertado, su presencia en la causa ha servido al Supremo para elevar las penas a los encausados o mantenerlos en la cárcel: es el caso de Sànchez, cuya condena a 9 años solo es posible por la petición de 15 que formulaba el partido, ya que la Abogacía del Estado pedía 8 por sedición, o del exconseller Joaquim Forn, al que el alto tribunal pudo mantener en prisión contra el criterio de la Fiscalía porque así lo pedía la formación ultra.

"El Supremo mantiene en la cárcel a Forn y eleva la condena a Sánchez porque lo pide un partido de ultraderecha, un partido fascista. Esto se explica poco", recalca.

Jordi Pina revela además en la entrevista la decepción que le causó que ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado movieran un ápice sus posiciones respecto a la prisión preventiva de los líderes del "procés". "Confiaba en que al menos no se opusieran a nuestras peticiones de libertad", asegura.

Según el abogado, no aguardaba tanto del PSOE un cambio en la calificación jurídica de los hechos -que finalmente sí varió, cuando la Abogacía del Estado la rebajó a sedición-, como en su manera de concebir la cárcel.

"Esperaba que dirigentes de un partido progresista entendieran la prisión provisional de forma muy restrictiva, como la entendemos todos los demócratas, no como un anticipo de la pena", confiesa Jordi Pina.

El abogado se muestra convencido de que el del "procés" no ha sido un juicio justo que haya contado con las garantías necesarias y cree que ello no obedece tanto a "injerencias políticas" como al hecho de que todos los jueces y fiscales "tienen algo en común: no quieren que Cataluña se separe de España, quieren la unidad de la patria".

Echando la vista atrás, Jordi Pina descarta que su implicación "emocional" en este caso le haya podido perjudicar en la estrategia jurídica, aunque sí le hizo mella en lo físico. "He dormido menos, he estado más nervioso", comenta.

Al mismo tiempo, se muestra "muy contento" del equipo de abogados del juicio del "procés", así como del modo en que se coordinaron para afrontar la vista, y desmiente que haya habido "conflicto" entre los letrados porque, pese a las lógicas discusiones, la "línea era la misma".

"Las defensas siempre hemos estado unidas, no ha habido nada que dentro del juicio a JxCat le fuera bien y no le fuera bien a ERC. No hemos tenido una confrontación procesal", concluye.

Tras la sentencia, que a su parecer impone "penas durísimas", Jordi Pina cree que hay "gente desencantada" que se ha visto tentada a "elevar un punto el tono de su protesta. A mi esto no me gusta, a mis clientes no les gusta que la elevación de la protesta desemboque en actos violentos, pero lo puedo llegar a entender".

Sobre el futuro del independentismo, Pina, que en su libro relata las labores de enlace e intermediación que llevó a cabo en numerosas ocasiones entre el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los encausados en prisión, mantiene que los partidos deberían "decidir unitariamente seguir en la misma línea".

En ese sentido, el letrado reconoce que le da miedo que "la gente se harte, diga que está harta de los políticos" y advierte: "Me daría mucha rabia de que nos olvidáramos de los presos y los exiliados porque en el fondo han hecho un sacrificio que no hemos hecho ninguno de nosotros".

"Hemos llegado hasta aquí y sería una pena dar marcha atrás", sostiene Jordi Pina, que cree que "lo ideal" es que todo el independentismo "fuera en una única representación, como en su momento pudo pasar con JxSí, porque eso te da una visibilidad".