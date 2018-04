El abogado del agente que denunció el chat de los policías recurrirá el archivo del caso

El agente que denunció el chat de policías municipales de Madrid por un posible delito de odio contra inmigrantes, de injurias contra la alcaldesa de la capital y de amenazas, recurrirá el archivo del caso.

El letrado Antonio García, que representa al denunciante, miembro de Comisiones Obreras, y a este sindicato, personado en la causa, ha explicado a Efe que a falta de la lectura completa del auto, ya que aún no le ha sido notificado y solo ha conocido extractos por la prensa, lo va a recurrir.

"La clave es que el juez reconoce que los mensajes son xenófobos y racistas, lo que es delito de odio, aunque luego precise que no se da el requisito de publicidad", una apreciación que no comparte porque "sí existe publicidad, al tratarse de un chat con decenas de agentes cuyos administradores no sabían a qué destinatarios iban los mensajes, ya que reconocieron que desconocían a la mayoría".

El letrado ha añadido que además la aplicación de mensajería "no garantiza que esos mensajes se puedan reenviar y tengan acceso a ellos otras personas".

García ahondará en estos argumentos en el recurso que presentará ante el mismo juzgado o ante la Audiencia Provincial.

Comisiones Obreras ha hecho público un comunicado en el que sostiene que "los comentarios ciertamente xenófobos, e incitadores al odio y violencia" vertidos por los agentes denunciados "fueron hechos en un ámbito público, al haber sido realizados en un chat en el que participaban decenas de policías".

Para el sindicato es "vergonzoso" haber conocido a través de los medios de comunicación el auto y considera "sorprendente la celeridad con la que se ha tomado esta decisión", dado que fue este jueves cuando se produjo la última diligencia practicada en la causa, consistente en el testimonio ante el juez del secretario general de COOO en la Policía Municipal, Emiliano Herrero.

Por ello confía en que la investigación abierta por el Consistorio "siga su curso", y que se continúe adelante con el expediente abierto a estos agentes.