El abogado de Puigdemont piensa que será liberado en cuestión de días porque la euroroden no es "ejecutable"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El expresidente de Cataluña Carles Puigdemont piensa que será liberado en los próximos días en cuanto intervengan las autoridades judiciales italianas porque la orden de detención por la que fue interceptado no es "ejecutable", según ha afirmado su abogado Gonzalo Boye este viernes.

En declaraciones a la cadena SER, recogidas por Europa Press, Boye ha señalado que el Tribunal General de la Unión Europea fue informado por España de que la orden no era ejecutable y por tanto levantaron las medidas cautelares. Así, ha indicado que el tribunal les indicó que si se producía una situación "de riesgo" les volverían a indicar que volviesen a pedir estas medidas cautelares de protección a Puigdemont, algo que harán en este momento, según ha apuntado el abogado.

"España informó de una cosa al Tribunal General que parece ser que no era cierta o que el Tribunal Supremo no se dio por enterado", ha afirmado.

Para Boye, la detención se ha producido porque esta orden esta todavía "en el sistema" pero, a su juicio, eso no quiere decir que sea aplicable por ninguna autoridad judicial europea. Además, ha indicado que en Italia por el momento solo ha intervenido la Policía, pero en cuanto intervengan, "en cuestión de días" las autoridades judiciales italianas se producirá la liberación de Puigdemont.

"El Tribunal Supremo lleva mucho tiempo sin entender que hay un espacio único europeo", ha afirmado Boye al defender que la orden de detención está suspendida en toda la Unión Europea y no solamente en Bélgica como sostiene el Supremo. "Yo recomiendo leer la resolución de 30 de julio de 21 del tribunal general que es certísima, solo el que no quiera entenderla no la entiende", ha añadido.