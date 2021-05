Un abogado vinculado a Cospedal y al PP niega la relación con ambos en la comisión Kitchen: "Es manifiestamente falso"

Se escuda en el secreto profesional, desmiente haber amenazado a Bárcenas y se desmarca del supuesto espionaje al extesorero

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El abogado Javier Iglesias Redondo, al que se ha señalado como persona de confianza de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y que habría mediado a favor de la formación política con el ex tesorero Luis Bárcenas y en la llamada 'Operación Cataluña', ha negado la relación con la exdirigente 'popular' y con el partido durante su declaración de este jueves en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre 'Kitchen'.

Iglesias Redondo ha arrancado su comparecencia advirtiendo de que no podría hablar porque está obligado a guardar silencio sobre las cuestiones que afectan a sus clientes debido al secreto profesional, recordando que entre esos clientes se cuentan tres personas implicadas en la trama de corrupción 'Gürtel', dos personas que fueron "víctimas" de la 'Operación Cataluña' y la mujer del ex comisario José Manuel Villarejo, Gema Alcalá.

Sin embargo, lo poco que ha contestado ha sido para negar las relaciones que le imputan la prensa y otros personajes de 'Kitchen', el supuesto espionaje parapolicial orquestado desde el Ministerio de Interior de Jorge Fernández Díaz contra Bárcenas y su familia para hacerse con las pruebas que tendrían en su poder contra el PP e impedir que llegaran a manos de la Justicia.

"Se han publicado cosas como que soy amigo de doña María Dolores de Cospedal, que soy abogado del PP, que me contrata el PP para defender a una persona que estuvo investigada en 'Gürtel', que me pagó la minuta el PP. Todo eso es manifiestamente falso", ha afirmado Iglesias Redondo.

En cuanto a Bárcenas, respecto al que el diputado socialista David Serrada le ha preguntado si fue a la cárcel de Soto del Real en dos ocasiones, una para ofrecerle 500.000 euros para que modificara sus 'papeles' originales y otra para proponerle un trato para su mujer, Rosalía Iglesias, el abogado ha respondido con una sucesión de "no le puedo contestar".

CONVERSACIONES CON BÁRCENAS

Si bien, ante la insistencia de Serrada, ha recordado que hace años publicó un "desmentido" y finalmente ha contado que cuando se estaba celebrando el juicio por la primera época de 'Gürtel' Bárcenas le dio "sus explicaciones". "Yo las acepté y punto", ha relatado, para insistir en que no puede desvelar los detalles, a pesar de que "ganas no me faltan".

En otro momento del interrogatorio, a preguntas de Macarena Olona, de Vox, y de Gabriel Rufián, de ERC, el abogado si ha negado que en aquellas conversaciones con Bárcenas amenazara al tesorero con cárcel para su esposa, Rosalía Iglesias. "Jamás he amenazado al señor Bárcenas", ha remarcado, insistiendo en que en es momento tenía "dos clientes" en la causa Gürtel y no puede desvelar conversaciones que mantuvo con un investigado en la causa.

Lo que sí ha negado rápidamente es que tuviera contacto con el consejero de Justicia de Madrid y dirigente del PP, Enrique López, por asuntos relativos a Gurtel. "Muy elocuente esa rapidez en responder eso", ha comentado Olon.

NO CONOCE AL COMISARIO DE ASUNTOS INTERNOS

Iglesias Redondo también se ha pronunciado para asegurar que no ha tenido participación alguna en la 'Operación Kitchen'. No obstante, al ser interrogado sobre si Villarejo le habló alguna vez de este asunto ha vuelto al "no le puedo contestar", escudándose en que era el abogado de la mujer del policía jubilado.

Sí ha querido dejar claro que no tuvo relación alguna con el que fuera jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas, que identificó a Iglesias Redondo como persona de contacto. "No le conozco de nada", ha dicho. "En mi vida" he hablado con él, ha remachado.