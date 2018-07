Los abogados de Puigdemont recurrirán el fallo para tratar de descartar la malversación

Los abogados del expresidente catalán Carles Puigdemont tienen previsto recurrir el fallo del tribunal alemán sobre su extradición, ante una instancia aún por determinar, para tratar de que la justicia germana descarte también el delito de malversación.

Fuentes del entorno del expresidente catalán han indicado a Efe que la decisión de la Audiencia territorial de Schleswig-Holstein de extraditar a Puigdemont por un delito de malversación de fondos, pero no por rebelión, era uno de los escenarios previstos por el líder de JxCat y sus letrados, y que es positivo, aunque no sea el mejor.

En este sentido, según las mismas fuentes, Puigdemont está tranquilo y animado, aunque mantiene la prudencia, a la espera de ver cómo evolucionan los hechos.

Las mismas fuentes han indicado que el equipo de defensa de Puigdemont quiere presentar un recurso para tratar de eliminar también el delito de malversación y, en este contexto, analizará con los colegas alemanes que trabajan en la causa cómo proceder y a qué instancias recurrir.

No cabe recurso de la fiscalía ante la decisión de la audiencia de Schleswig-Holstein, pero la defensa de Puigdemont sí que puede apelar a una instancia superior, pues cabría un recurso ante el Tribunal Supremo alemán o una iniciativa ante el Tribunal Constitucional del mismo país, según indicó en su momento el equipo alemán de abogados de Puigdemont.

En esta línea, el abogado Gonzalo Boye, que forma parte del equipo jurídico de la defensa de Puigdemont, ha confirmado en Twitter que tendrán que recurrir "la parte de malversación", aunque ha destacado que "sin duda, hoy es un buen día".

"La resolución es un primer paso de cara a impedir la entrega de Puigdemont y, sin duda, una demostración de lo acertado que fue trasladar el debate jurídico a Europa", ha indicado Boye, en varios mensajes colgados en su cuenta de Twitter.

Según el abogado, la decisión del tribunal alemán demuestra que "en los países democráticos los hechos descritos por el juez Llarena no son delito alguno...no hay rebelión, no hay sedición y no hay desórdenes públicos".

"El primer contraste de fondo, entre lo que sostiene el juez Llarena y los jueces europeos, acredita que es insostenible desde una interpretación democrática hablar de rebelión, ni de edición, ni tan siquiera de desórdenes públicos...un paso importante...seguimos", apunta.

Según el letrado, tras la "gran decisión" de la justicia alemana, el Tribunal Supremo tendrá que decidir ahora "si acepta los criterios europeos" o quiere salir de este marco jurídico.

"Resumiendo: tendremos que recurrir la parte de malversación pero, sin duda, hoy es un buen día...y ahí lo dejo", concluye el abogado.

Asimismo, el vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa, que colabora también con el equipo de defensa de Puigdemont, ha garantizado a través de Twitter que seguirán "luchando para demostrar que no hay malversación" y ha concluido el mensaje con la etiqueta "No surrender" (Sin rendición, en inglés).