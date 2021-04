Abren los colegios electorales en Bulgaria para las elecciones legislativas

Sofia, 4 abr (EFE).- Los casi 12.000 colegios electorales de Bulgaria abrieron hoy sus puertas a las 7.00 horas (4.00 GMT) para unos comicios legislativos a los que están convocados 6,6 millones de ciudadanos y en los que se prevé una abstención récord por la pandemia de coronavirus.

Hasta el cierre de las urnas, a las 20.00 (17.00 GMT), los votantes podrán elegir entre unos 30 partidos y alianzas para conformar el nuevo Parlamento de 240 escaños.

Las encuestas prevén que sólo siete formaciones superarán el umbral de 4 % necesario para entrar en la Cámara, sin que ninguna obtenga la mayoría necesaria para gobernar en solitario.

El primer ministro populista, Boiko Borisov, que gobierna Bulgaria desde hace una década, es el favorito en unos comicios en los que se deberá llevar mascarilla dentro de los colegios, donde habrá gel desinfectante y aforo limitado.

La formación conservadora de Borisov, Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria (GERB), es la primera en las encuestas con alrededor del 28 % de los apoyos, seguido por el opositor Partido Socialista (BSP), con el 20 %.

El tercero en las encuestas es una formación recién creada, Existe Tal Pueblo (ITN), liderada por el personaje televisivo Slavi Trifonov, quien, con un mensaje populista contra la corrupción y las élites, que obtendría casi el 13 %.

El Movimiento por los Derechos y Libertades, el partido que aglutina el voto de la minoría turca, quedaría en cuarto lugar con alrededor del 12,5 %, según las encuestas.

También entrarían en el Parlamento otras dos nuevas formaciones reformistas que se nutren del descontento contra el Gobierno y, quizá, un partido ultranacionalista que esta legislatura ha sido aliado de coalición con Borisov.

Aunque la victoria del actual primer ministro parece clara, necesitará al menos otros dos socios para lograr una mayoría parlamentaria.

Sin embargo, todas las formaciones nuevas han avanzado que no pactarán con Borisov, y los socialistas ya han descartado una posible gran coalición.

También la oposición está dividida, ya que muchos de los nuevos partidos, como el ITN de Trifonov, se niegan a colaborar con los socialistas, a los que considera parte de la casta oligárquica.

ALTA ABSTENCIÓN

Bulgaria tiene la cuarta mayor tasa de mortalidad por la covid en Europa y más de 10.000 pacientes se encuentran hospitalizados por el virus, el mayor número desde que comenzó la pandemia.

Esta situación llevará a que muchos votantes se queden en casa por temor al contagio, una situación que castiga especialmente a los socialistas, cuya base electoral está muy envejecida.

Las encuestas prevén una participación de menos del 50 %, y algunos análisis la bajan hasta el entorno del 40 %.

Para las alrededor de 60.000 personas que se encuentran en cuarentena o en aislamiento se han preparado equipos con urnas móviles, aunque existen dudas sobre la capacidad para llevarlas a todos los que han demandado votar.

Algunos medios calculan que sólo el 5 % de las personas en cuarentena podrán votar, ya sea porque no se registraron a tiempo o porque no pudieron ejercer el derecho a voto debido a que los equipos electorales no llegaron a su domicilio.