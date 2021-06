Absueltos los presos acusados de captar yihadistas en la cárcel para atentar

Madrid, 30 jun (EFE).- La Audiencia Nacional ha absuelto por falta de pruebas a nueve acusados de constituir una célula terrorista en la cárcel de Valdemoro (Madrid), donde cinco de ellos cumplían condena por distintos delitos, con el objeto de captar a otros internos para que perpetraran atentados yihadistas cuando salieran en libertad.

La acusación de la Fiscalía, que pedía penas de entre 11 y 15 años de cárcel por integración en un grupo terrorista, entre otros delitos, se sustentó fundamentalmente en los testimonios de una serie de testigos protegidos a quienes supuestamente alguno de los acusados le habría hecho la oferta de perpetrar atentados a cambio de dinero.

Sin embargo, en su sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, la sección segunda de la Sala de lo Penal aprecia "una marcada inconsistencia de los testigos protegidos que sirven de fundamento a la acusación", algunos con órdenes de expulsión de España pendientes, lo que condiciona para el tribunal la validez de su testimonio, ya que con sus denuncias podrían estar tratando de anularlas.

Se trata además de personas conflictivas en prisión y con adicciones "que les llevan a tratamientos psiquiátricos o con metadona", por lo que la Sala les ve "incapaces del cumplimiento de un plan estable con una agenda de acontecimientos".

"Hablar, pues, de un grupo o banda terrorista en estas circunstancias resulta paradigmático y poco creíble", considera la sentencia de la que ha sido ponente el magistrado José Antonio Mora.

En las conversaciones intervenidas, más allá de "exabruptos", tampoco la Sala detecta "conversación alguna que se refiera a guerra santa" ni a la constitución de una célula terrorista.

Tampoco se ha interceptado "instrucción alguna, manual de yihadismo ni de ideología salafista. Ni tampoco hay constancia de una hipotética ideologización extrema de los acusados".

De este modo, no se ha podido acreditar que los acusados "sostengan y compartan con personas afines, que participan de sus mismas ideas, imágenes acerca de la religión, el sistema político de Marruecos y España y una forma de entender la vida, ni que haya decidido imponerlas a nadie, y mucho menos, por medios violentos con la intención de intimidar a los poderes públicos y aterrorizar a la población".

Anticipándose a lo que sería la sentencia, el tribunal acordó al finalizar el juicio el pasado febrero dejar en libertad a cinco de los acusados, entre ellos Suleyman E.M., al que se atribuía el liderazgo de esa pretendida célula terrorista y al que ha defendido el abogado experto en casos de yihadismo Jacobo Teijelo.

En su foto de perfil de WhatsApp tenía una foto con una persona encapuchada con la frase "No me voy a echar para atrás, ni tampoco voy a rendirme. Dios me hizo para 'gherriar' y así moriré. Blow", que él mismo dijo que se trataba de una frase de una película de un traficante que muere en la cárcel, en la conocida película americana de 2001 denominada "Blow", explicación que también asume el tribunal.

Los hasta entonces presos, que coincidieron en el módulo 6 de Valdemoro, compartieron banquillo con un funcionario de la prisión, que estaba acusado de introducir un móvil en la cárcel para Suleyman a cambio de dinero, y con las dos personas que supuestamente le pagaron por ello, y que también han resultado absueltos.