Una activista gitana metida en política para dar voz a "otras voces"

A sus 50 años, Carla Santiago se define como una mujer gitana "atípica": divorciada y con un hijo, tras trabajar durante décadas como mediadora social y activista ha decidido dar el salto a la política para dar voz a "otras voces", las de un pueblo que forma parte de su identidad.

"He asumido todos los retos que me ha puesto la vida por delante", afirma en una entrevista con Efe.

Ahora, Carla Santiago ha decidido asumir uno más al meterse en política fichando por Ciudadanos, que la ha incluido como número diez en la lista para la Comunidad de Madrid, siguiendo así la estela de la abogada gitana Sara Giménez, recién elegida diputada en el Congreso con la formación naranja.

El cambio del activismo a la política llegó "muy despacito" para Carla, después de años con puestos de responsabilidad en la Federación Red Artemisa y en la Fundación Secretariado Gitano, siempre dedicada a las personas más desfavorecidas y especialmente a las mujeres gitanas.

"Nuestra democracia suma si se da lugar a otras voces", defiende convencida.

Por eso, para Carla la política es una buena manera de representar los intereses de un pueblo, el gitano, donde todavía hay "muchas cosas en las que avanzar" y "muchos lastres que quitar".

Reconoce que el camino hasta ahora "no ha sido fácil" para los gitanos, pero en su caso se siente una "mujer privilegiada" que ha recibido "muchísimos apoyos" en su entorno, incluyendo su familia, "muy conservadora", a la que en un primer momento le costó entender su salto a la política.

"Mi compañera siempre ha sido la lectura y estar muy pendiente de escuchar, pero de escuchar sintiendo. Cuando uno siente de verdad aliena la mente, el corazón y la convicción sale de las entrañas", dice Carla, que empezó a estudiar Psicología y tiene un máster en mediación social y gestión de conflictos.

Asegura que no entiende la vida "sin ayudar a los demás", y este impulso le ha llevado a trabajar en lugares "conflictivos", como la Cañada Real.

"Me he enriquecido de las personas, me he formado en la calle, en primera línea de batalla, defendiendo los derechos humanos, la dignidad, la justicia social, la igualdad de las mujeres", recalca.

Su familia es de Jabalquinto (Jaén), pero Carla nació en Madrid y está "orgullosa" de ser "mujer, española, madrileña y gitana", "en ese orden".

Con todo, asegura que es una gitana "atípica" porque se casó con 27 años, tuvo un solo hijo con 29 y se divorció, cuando "lo normal" en su cultura es como mucho separarse.

"Ahora tengo 50 años, ya son muchos años. En mi cultura tengo un estatus de mujer de respeto y eso me da mucha fuerza, la palabra tiene mucha fuerza cuando eres mayor. Para mí es un momento de plenitud", declara.

Para Carla su cultura es su identidad y no tiene ningún problema en que le llamen gitana si es de forma "positiva", algo que no siempre ha ocurrido en su trayectoria profesional.

"Por donde entraba era la gitana, no la profesional Carla Santiago", lamenta.

Ahora, dentro de la política, aspira a mejorar las condiciones de vida de los madrileños, incluidos los gitanos, con proyectos multidisciplinares que incluyan medidas para combatir el abandono escolar y facilitar el acceso a una vivienda.

También espera combatir el "racismo sutil" que en su opinión sigue existiendo contra los gitanos, muchas veces por "desconocimiento".

"No se trata de coexistir sino de convivir (...) durante siglos hemos estado coexistiendo sin saber mucho unos de otros", apunta.

A su juicio, sigue habiendo machismo en una sociedad "patriarcal" como la gitana, aunque nota que ha habido una evolución en positivo en los últimos años gracias a las jóvenes.

La entrada de mujeres gitanas en política es según Carla "el tejado de la casa", ya que considera que "hay que normalizar muchas situaciones dentro del hogar, en la corresponsabilidad familiar o en la educación de los hijos", pero aún así es optimista con este y otros asuntos.

"Cosas por cambiar, muchas. Ganas de cambiar, todas. Un futuro esplendoroso está a la vuelta de la esquina", concluye.