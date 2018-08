La falta de acuerdo sobre el "brexit" es un riesgo para la población, dice la Policía

Una eventual falta de acuerdo sobre el "brexit" o salida británica de la Unión Europea (UE) supondría un riesgo para la población, al perder el Reino Unido acceso a bases de datos de seguridad, advirtieron representantes policiales británicos.

En una carta enviada al ministro británico de Interior, Sajid Javid, de la que informan hoy los medios locales, los comisarios de Policía afirman que las fuerzas del orden "afrontan una pérdida significativa de la capacidad operacional" si tienen restringidos sus poderes para preservar la seguridad.

Estos agentes policiales han pedido al ministro que aclare si hay planes de contingencia en caso de falta de acuerdo sobre la salida británica de la UE, que se concretará en marzo de 2019.

En la misiva, firmada por el llamado grupo de trabajo del "brexit" de la Asociación de Comisarios de Policía, se subraya la importancia de seguir cooperando con las fuerzas del orden del bloque europeo después de marzo del año próximo.

Los firmantes recuerdan que se utilizan 32 medidas conjuntas en materia de seguridad, entre ellas la orden de arresto europea, el sistema Schengen de información (una base de datos sobre determinadas personas) y un sistema europeo sobre registros criminales.

"El Reino Unido y la UE comparten una amenaza (en materia de seguridad) que evoluciona. Creemos que una asociación integral en todas las áreas de la cooperación policial y de seguridad es de beneficio mutuo para todos", recalcan los comisarios en la carta.

"Estamos preocupados -añaden- de que un escenario sin acuerdo (del brexit) pueda causar retrasos (en esclarecer delitos) y desafíos para la Policía del Reino Unido y las agencias judiciales".

Los medios recuerdan que el negociador comunitario, Michel Barnier, ha indicado que el Reino Unido no podría seguir formando parte del sistema de orden de arresto europea tras la retirada y que no tendría el mismo acceso a organizaciones como Europol, en caso de que no llegarse a un acuerdo entre Londres y Bruselas.

Un portavoz de Interior ha indicado que el Reino Unido y la UE pueden "combatir de manera más efectiva las amenazas de seguridad cuando trabajan juntos".

Londres y Bruselas continúan las negociaciones, pero afrontan dificultades, especialmente por el problema que plantea la frontera entre la provincia británica de Irlanda del Norte y la República de Irlanda, pues el objetivo es que siga siendo invisible.