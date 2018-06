El acusado del crimen del holandés sabe "lo que está bien con limitaciones"

El principal acusado del crimen del holandés en Petín (Ourense) en 2010, Juan Carlos R.G. presenta un cuadro médico que se corresponde con un “retraso mental leve” lo que le permitía distinguir “lo que está bien y lo que está mal” y, por tanto, concluir que “disparar una escopeta estaba mal” pero no es capaz “de analizar las consecuencias” de lo que supuestamente hizo ni de urdir un plan.

Es la conclusión que han trasladado los dos médicos forenses del Instituto de Medicina Legal (Imelga) durante la celebración de la vista oral que acoge la Audiencia Provincial de Ourense por la muerte del ciudadano holandés, en la que también han concretado que el presunto autor “tiene limitadas” las formas de actuar y, sobre todo, "tiene afectada la capacidad de valorar las consecuencias".

A preguntas formuladas por las partes, los dos especialistas han descartado que el acusado fuese capaz de urdir un plan o ponerse de acuerdo para disparar al holandés y ponerse de acuerdo con el otro acusado y han considerado más probable que estas personas “ante cualquier adversidad, contratiempo, reaccionen de forma explosiva”.

Según sus informes, el principal acusado padece un retraso mental leve, que le permite tener ciertas “capacidades intelectuales” pese a su discapacidad del 64 por ciento aunque con ciertas “limitaciones” en cuanto a que era una persona que “no tiene iniciativa propia” o capacidad para poder “desenvolverse fuera de su miedo” por lo que el grado de “influenciabilidad” sería mayor. Estas personas “necesitan que les digan lo que tienen que hacer”, ha resumido el forense.

Durante esta jornada, el fiscal del caso, Miguel Ruiz, ha defendido la hipótesis de que éste hubiese disparado al holandés a raíz de la presión que había en “el entorno familiar”, marcado por “las desavenencias” y discusiones, así como denuncias mutuas que había entre la víctima y que, para el acusado, “tiene otro significado”, según el fiscal, a la hora de decidir actuar.

Todo los testigos que han prestado hoy declaración han coincidido en que esos días Martín se encontraba triste y una mujer relató que ese día “llegó a su oficina apagado.y muy triste”, presuntamente por las desavenencias que mantenía con los vecinos por diferentes cuestiones, hasta el punto de que el alcalde de Petín, Miguel Bautista, llegó a pedirle todo “por escrito”, según manifestó esta mañana en su declaración.

Precisamente, un vecino de la zona ha asegurado que el propio holandés llegó a contarle que esos años antes de su desaparición “se sentía acosado en el pueblo por el clan” en alusión a la familia, en concreto con el padre, Manolo O Gafas, la mujer y sus hijos, e incluso el progenitor llegó en una ocasión a darle un golpe con un hacha.

Durante el juicio, la defensa ha centrado su argumentación en el carácter del principal acusado, al que los peritos describieron como una persona “retraída” con la que era “difícil comunicarse” e incapaz de “planificar” algo, salvo que hayan recibido un entrenamiento previo y estuviesen “condicionados”.

En esta línea uno de los trabajadores que trató a Juan Carlos en la prisión ha comentado que tenía un “carácter infantil” y era una persona que “miraba al suelo” continuamente o “asentía con la cabeza”.

Asimismo, los dos abogados han insistido en que no existe "ningún indicio" que permita concluir que Verfondern murió asesinado, como argumenta la Fiscalía. El holandés desapareció en 2010 y el cuerpo no fue encontrado hasta cuatro años después, de tal forma que no quedaban muchos restos.

En este sentido, el médico forense Fernando Serrulla ha manifestado que no existe “ningún indicio que permita establecer la causa de la muerte” si bien tanto él como la otra forense, por las circunstancias en que hallaron el coche y los restos, han opinado que todo parece apuntar “a un homicidio”.

Serrulla ha llamado la atención sobre el hecho de que faltaban “todos los huesos” de la zona costal, vértebras y tórax, primera zona, según han relatado, “a la que irían los carroñeros” en caso de que hubiesen disparado a dicha zona.

El juicio podría quedar visto mañana para sentencia con las últimas pruebas periciales y lectura de conclusiones, a la espera de que se reúna el jurado popular para dictar un veredicto.