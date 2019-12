El acusado de matar a su madre dice que lo hizo porque ella se lo pidió

El hombre de 38 años juzgado por matar a su madre en Valladolid ha declarado este jueves que lo hizo porque él quería suicidarse y su madre no deseaba sobrevivirle, ante lo que decidió darla unas setenta pastillas y, como tardaba en fallecer, la asfixió con una almohada y con algodones en la boca y la nariz.

"Ella me dio a entender que no quería sobrevivirme", "estoy convencido de que me lo dejó bien claro", ha manifestado el encausado, César F.M., durante la vista oral que ha comenzado este jueves en la Audiencia de Valladolid tras la elección de un jurado popular.

El proceso, en el que provisionalmente la fiscal demanda veinte años de cárcel por asesinato, enjuicia los hechos ocurridos entre el 28 y el 29 de enero de 2018 en el domicilio del barrio de Parquesol de Valladolid donde residían el procesado y su madre, una mujer de 71 años, dependiente después de sufrir un ictus en marzo de 2015.

El procesado ha explicado que, tras una visita de sus sobrinos en Navidad en la que él se mostró más "introvertido" de lo habitual, se enfadó, lanzó un objeto contra la pared y su madre le hizo gestos indicando que quería que le diera pastillas.

El acusado, según su versión, preguntó entonces a su progenitora si quería suicidarse y asegura que ella con gestos le dijo que sí -la mujer no podía hablar y solo movía su brazo izquierdo-.

Después de este incidente, el acusado ha aclarado que grabó varios vídeos en los que explicaba a los familiares lo que iba a suceder y también captó imágenes de su madre con la finalidad de que vieran que no era contra su voluntad.

Finalmente, el 28 de enero llevó a cabo sus propósitos dando pastillas y asfixiando a la mañana siguiente a su madre y se marchó a Benidorm con la intención de quitarse la vida saltando desde el hotel más alto de España para asegurarse la muerte, ya que ha manifestado que es muy perfeccionista.

Ha relatado que la nota que pensaba dejar para alertar a la familia y la Policía de lo ocurrido se le cayó antes de llegar a la habitación del hotel, por lo que un empleado del establecimiento la encontró y se puso en contacto con las fuerzas de seguridad.

El acusado ha sostenido que contó a su madre el procedimiento que iba a seguir para acabar con su vida y ella le dio a entender que estaba de acuerdo.

"La quería con toda mi alma" ha subrayado el procesado a preguntas de su defensa, antes de argumentar que no dijo nada a sus dos hermanos sobre las intenciones de su madre porque les hubieran internado en un psiquiátrico y en una residencia, respectivamente.

"A mí me meten en un psiquiátrico y a mi madre en una residencia", ha dicho el encausado, en el supuesto de haber avisado a sus familiares de sus intenciones.

Acerca de por qué no llegó a consumar su suicidio, a preguntas de la fiscal, ha narrado cómo estuvo bebiendo toda la madrugada para envalentonarse y que el proceso se interrumpió después de que descubrieran su nota en el hotel.

"Estaba convencido que después de mi madre iba yo, si no, no lo hubiera hecho", ha aseverado.

La fiscal considera que César F.M. cometió asesinato porque planificó matar a su madre y lo ejecutó cuando estaba "desprotegida y desvalida", entre otros motivos debido a que avisó a la cuidadora de la víctima para que no fuera ese día a la vivienda.

La defensa sin embargo sostiene que no existió ni asesinato ni homicidio, y que lo que hizo el acusado fue cooperar para el suicidio, un delito por el que pide internamiento en un centro psiquiátrico.

La vista oral, que está programado que continúe hasta el próximo 20 de diciembre, se reanudará mañana con la declaración de varios testigos.