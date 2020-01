Un acusado niega haber matado a un joven de un disparo y dice que lo acusan por miedo

El hombre que es juzgado desde este lunes por un jurado popular en la Audiencia de Granada ha negado haber asesinado de un disparo a un joven de 24 años cuando éste estaba con sus amigos en Santa Fe (Granada) y ha asegurado que algunos testigos lo han acusado como el autor "por miedo a lo que les pueda pasar".

"Lo he negado siempre. Si no lo he hecho cómo voy a admitirlo", ha sentenciado Rafael R.M. durante la primera sesión del juicio en el que se enfrenta a una petición fiscal de 21 años y diez meses de cárcel por asesinato y tenencia ilícita de armas, mismos delitos que le atribuye la acusación particular, que le solicita 27 años.

El acusado ha sostenido durante su declaración que el día de los hechos, el pasado 7 de febrero de 2018, se encontró con la víctima, un joven de 24 años que era amigo suyo y con el que había tenido buena relación hasta que este le robó unos 5.000 euros, en un entorno cercano a su vivienda en Santa Fe (Granada).

Su defensa, que ejerce el letrado Javier Muriel y que solicita la libre absolución, sostiene que las acusaciones están, en su opinión, basadas en "investigaciones erróneas", llenas de "fallos" y que el verdadero autor del crimen seguiría libre.

Según el escrito provisional de acusación del Ministerio Público, al que tuvo acceso Efe, el acusado, con antecedentes no computables y en prisión provisional por esta causa, fue a buscar a su víctima, un joven de 24 años.

El encuentro entre ambos se produjo en un descampado cercano a la Avenida de América de Santa Fe (Granada), una zona en la que la víctima estaba charlando con unos amigos junto a sus coches.

Rafael R.M., que había tenido problemas personales con el joven desde finales de 2017, se acercó a la zona en la que estaba el grupo de amigos, empuñó una pistola para la que no tenía licencia y trató de amedrentar a la víctima exigiéndole que se marchara de su barrio, tras lo que realizó un disparo al aire.

El procesado, "guiado por el claro e inequívoco ánimo de quitarle la vida", según la Fiscalía, se situó entonces de pie frente al morro del coche, obstruyendo la operación de huida, y apuntó al asiento del conductor en el que estaba la víctima.

Le encañonó con la pistola y disparó un proyectil de 9 milímetros que tras romper el cristal del coche le penetró el abdomen y le provocó diversas lesiones en el recto abdominal y la arteria y la vena ilíaca, hasta que quedó alojada en su cuerpo, partida en dos.

Estas lesiones le provocaron una hemorragia masiva a nivel abdominal pese a la que la víctima intentó huir, aunque solo logró avanzar unos metros en su coche hasta que perdió la consciencia y chocó contra uno de lo árboles de la Avenida de América.

Aunque los servicios sanitarios localizaron el coche y al joven, había fallecido minutos después de recibir el disparo.