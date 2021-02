Los acusados de asesinar al concejal de Llanes piden la nulidad de pruebas

Oviedo, 15 feb (EFE).- Las defensas de los cuatro acusados del asesinato del concejal de IU en Llanes (Asturias) Javier Ardines han solicitado este lunes a la Audiencia Provincial la nulidad de las declaraciones del presunto intermediario y de uno de los presuntos sicarios al considerar que se obtuvieron bajo coacciones policiales, lo que a su juicio desmontaría cualquier trama organizada.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo ha celebrado este lunes a puerta cerrada la vista oral para decidir sobre las cuestiones previas del procedimiento, donde la Fiscalía y la acusación particular en nombre de la familia de Ardines han rechazado las peticiones de las defensas al considerar que se cumplieron todos los requisitos legales.

Las defensas de los cuatro acusados, sin embargo, consideran que las pruebas que condujeron a su identificación son nulas de pleno derecho por haberse obtenido irregularmente bajo coacciones.

Una de las pruebas claves sería la declaración autoinculpatoria del presunto intermediario, Jesús M., ya que, según ha afirmado su abogado, Luis Mendiguren, debería ser invalidada porque “no hay causa alguna” y, a su juicio, “hasta la Guardia Civil sabía que no la había”.

El abogado Adrián Fernández, que representa al presunto sicario argelino Djilali B., ha explicado que las declaraciones policial y judicial que realizó tras su detención y que derivaron en la identificación del presunto sicario Maamar K. no cumplían los requisitos al no haber sido informado de sus derechos constitucionales, entre otros, a designar abogado y a no declarar.

El abogado Fernando Barutell, en nombre de Maamar K., ha interesado la nulidad de la declaración de Djilali B. ya que, aunque primero incriminó a su representado y posteriormente se retractó, se realizó presuntamente bajo coacciones y ha asegurado que, si la principal prueba de cargo contra Maamar K. era esa manifestación, su cliente debería ser absuelto.

A sus peticiones de nulidad se ha sumado igualmente el abogado del presunto inductor del asesinato, Pedro Luis N.

Los abogados han pedido igualmente que se anulen los autos de incomunicación dictados por la jueza instructora de Llanes y han advertido de que, en caso de que sus peticiones de nulidad prosperen, no habría pruebas suficientes para las imputaciones.

La Audiencia Provincial de Oviedo acordó el pasado 3 de febrero la prórroga de la prisión provisional, comunicada y sin fianza, por el plazo máximo adicional de dos años de tres de los cuatro acusados al cumplirse los dos años de prisión provisional ante la existencia de riesgo de fuga.

La Sección Segunda acordó la prórroga hasta febrero de 2023 del presunto inductor Pedro Luis N., el presunto intermediario Jesús M. y el supuesto sicario argelino Djillali B. al considerar que esta medida cautelar es imprescindible para lograr la finalidad perseguida de garantizar su presencia en el juicio con jurado cuya fecha aún no se ha determinado.

El cuarto acusado, Maamar K., fue detenido varios meses después, por lo que su posible excarcelación no se ha revisado al no haber cumplido aún los dos años de prisión provisional.

La Fiscalía y la acusación particular en nombre de la familia de Ardines habían pedido hasta un máximo de cuatro años de prórroga para los tres acusados, mientras que estos, a través de una videoconferencia desde las respectivas cárceles, habían pedido su libertad provisional alegando motivos de salud y arraigo familiar.