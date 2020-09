Acusados del segundo juicio de los ERE piden suspensión hasta firmeza de la sentencia política

Sevilla, 9 sep (EFE).- Tres de los doce acusados en el segundo juicio de la macrocausa de los ERE de la Junta de Andalucía han pedido la suspensión de la vista hasta que la sentencia de la pieza política sea firme, mientras que un exconsejero del Gobierno andaluz ya condenado en ese primer caso ha solicitado el sobreseimiento.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha empezado a juzgar este miércoles a doce personas, entre ellas seis ex altos cargos de la Junta, a quienes la Fiscalía Anticorrupción acusa de prevaricación y malversación por las ayudas de 2,9 millones de euros concedidas en el 2003 a Aceitunas y Conservas (Acyco).

En la primera de las tres sesiones dedicadas a las cuestiones previas, tres defensas han pedido que el juicio se suspenda hasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos de los condenados por el llamado procedimiento específico y dé firmeza a esa sentencia, dictada el pasado noviembre por la Sección Primera.

El primero ha sido Ignacio Ayala, en representación de un abogado que intervino en la concesión de la ayuda, y después se han adherido otras dos defensas, entre ellas la del exconsejero de Empleo Antonio Fernández.

"Esa sentencia constituye una prueba y existe la exigencia de incorporarla al procedimiento", ha alegado Ayala, quien ha razonado que "los riesgos de inseguridad jurídica" si no se aplaza el juicio "son altísimos" y ha añadido que el fallo "puede ser revocado, confirmado o anulado", por lo que las defensas no podrán "emplear argumentos" que aparecen en esa sentencia "porque no es firme".

En cuanto a los antiguos altos cargos ya juzgados y condenados por el procedimiento específico, han pedido su exclusión de esta causa dos de los tres cuyas defensas han intervenido este miércoles, el exviceconsejero Agustín Barberá y el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, en aplicación del principio non bis in ídem, que prohíbe juzgar a una persona dos veces por el mismo hecho.

El exconsejero Fernández ha reclamado el sobreseimiento libre y ha recordado a través de su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, que otra Sección de la Audiencia sevillana, la Séptima, ya lo excluyó del caso Acyco en un auto del 2 de enero del 2018.

"Produce un cierto sonrojo pronunciar ante un tribunal cuestiones que son el abecedario del Derecho, pero cualquier acto procesal posterior (al auto de la Sección Séptima) quedó sin efecto, incluido el auto de apertura de juicio oral", en el que fue incluido el exconsejero, según su letrado.

"El tribunal carece de jurisdicción sobre mi cliente", ha proseguido Martínez del Hoyo, quien ha avisado de que la Sala "puede abrir un conflicto con la Sección Séptima de imprevisibles consecuencias".

El letrado ha argumentado que pide el sobreseimiento, y no la exclusión derivada del non bis in ídem, porque la Séptima "actualizó" su criterio respecto al doble enjuiciamiento tras la sentencia de la pieza política, en la que Fernández fue condenado a siete años, once meses y un día de cárcel.

En el caso Acyco, Anticorrupción pide doce años y medio de cárcel para Fernández y Barberá; ocho para Guerrero y el exdirector de la Agencia IDEA Miguel Ángel Serrano; seis para el exdirector de Trabajo Daniel Rivera, el único ex alto cargo aquí investigado que no fue procesado en la pieza política; y cuatro y medio para el también exdirector Juan Márquez.

El abogado de Guerrero, Rafael Ramírez, ha recordado que su cliente "ha sido excluido de más de 103 piezas separadas" y está pendiente de la misma petición "en otras 27".