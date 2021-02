Ada Colau: "Los disturbios no sirven para sacar a Hasel de la cárcel"

Barcelona, 17 feb (EFE).- La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha dicho este miércoles que los disturbios de anoche en muchas localidades de Cataluña en protesta por el encarcelamiento de Pablo Hasel no sirven para que salga de la cárcel, y ha informado de que en la capital catalana ardieron unos 50 contenedores, valorados en unos 70.000 euros.

En una entrevista en RAC-1, Colau ha admitido que "el encarcelamiento de Pablo Hasel causa indignación, pero la violencia no es el camino".

Colau ha expresado "todo el respeto al ejercicio del derecho a la manifestación. Manifestarse no es un problema, al contrario, pero pido que no se recurra a la quema de contenedores, que no resuelve nada, y menos en un contexto de crisis".

La alcaldesa, que ha cuantificado en unos 70.000 euros los daños causados en los contenedores de basura incendiados por algunos manifestantes, y ha revelado que retiraron un centenar de ellos "porque los Mossos nos avisaron que había cierto riesgo".

"Es muy grave lo que pasó y se debería arreglar políticamente de manera rápida. Lo está pidiendo Amnistía Internacional y el mundo de la cultura. Va más allá de Hasel porque es una cuestión de libertad de expresión. Son hechos graves y más en un contexto de pandemia y de malestar social", ha reflexionado Colau.

La alcaldesa ha pedido "un esfuerzo a todas las fuerzas políticas para que den una respuesta para salir de la crisis" y ha recordado que "hace días que se entró la propuesta de reforma del Código Penal. Desgraciadamente las reformas son más lentas de lo que quisiéramos y por eso Jaume Asens ha presentado una petición de indulto" del rapero.

"El indulto por la vía de urgencia esperamos que se pueda tramitar porque es un caso grave", ha concluido Colau. EFE

fjn/pll/mcm