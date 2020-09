Adib afirma que ya no existe el consenso de hace un mes en el Líbano

Beirut, 26 sep (EFE).- El ya ex primer ministro del Líbano Mustafa Adib aseguró que presentó hoy su renuncia al cargo porque ya no existe el consenso entre los partidos que se logró hace un mes y no tiene posibilidad de formar un Gobierno que pueda llevar adelante el proceso de reformas que requiere el país.

Adib renuncia como primer ministro del Líbano

Saber más

"A medida que los esfuerzos para formar gobierno llegaban a sus últimas etapas se me hizo evidente que el consenso sobre el que acepté está misión nacional en esta difícil circunstancia de la historia del Líbano ya no existe", dijo Adib en un mensaje televisado tras presentar su renuncia.

Aseguró que la formación de un Ejecutivo con las especificaciones que había establecido "está ya condenada al fracaso" y apuntó su preocupación por la unidad nacional "con su constitucionalidad y credibilidad" para rechazar la misión de formar un Gabinete.

Adib dio su mensaje tras reunirse esta mañana con el presidente, Michel Aoun, y presentarle la renuncia menos de un mes después de ser nombrado para la tarea de formar Gobierno.

Afirmó que tuvo el honor de aceptar el encargo de formar Gobierno el 31 de agosto con el propósito de alcanzar en dos semanas un Ejecutivo con una "misión específica y detallada basada en la reforma que demandan abrumadoramente los libaneses".

"Era muy optimista sabiendo que los detalles específicos habían sido acordados por los principales partidos en el Parlamento y que se habían comprometido frente al presidente francés Emmanuel Macron, el autor de la iniciativa posible de rescate internacional para nuestro país", dijo.

El presidente francés viajó dos veces desde que el 4 de agosto una explosión en el puerto de Beirut provocara cerca de dos centenares de muertos y la caída del anterior Gobierno de Hasan Diab.

Macron lanzó incluso una conferencia internacional para recoger fondos destinados a apoyar al Líbano, en medio de su peor crisis económica desde el final de la guerra en 1990, y los partidos libaneses manifestaron su compromiso con la iniciativa francesa y la exigencia de formar un Gobierno de emergencia.

El ex primer ministro, diplomático de carrera, no detalló en que consisten las discrepancias ni atribuyó responsabilidades a ninguna formación directamente.

Pidió disculpas a los libaneses por no haber logrado el objetivo y deseo suerte a sus sucesores para sacar adelante al país siguiendo la iniciativa del presidente francés.

"Insisto en que esta iniciativa debe continuar porque expresa la intención sincera del amistoso estado francés y personalmente del presidente Macron de apoyar al Líbano", agregó.