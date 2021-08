La advertencia de dos ayudantes de Moreno: "Todo lo que hacían era inventado"

Madrid, 6 ago (EFE).- Los métodos supuestamente ilícitos con los que el productor José Luis Moreno intentaba conseguir financiación para continuar con su "tren de vida" no siempre se podían llegar a cabo, como así manifestaron en una ocasión dos de sus empleadas al advertir que "todo lo que hacían era irreal, todo inventado".

Una de ellas, incluso, avisó de que no podrían "aguantar" una auditoría, porque sólo los viajes privados de Moreno ascendían a dos millones de euros, y había facturas de 20 y 30.000 euros de "catering de gente que no existía" y que mostraban que había 100 personas empleadas cuando en realidad sólo eran dos.

La respuesta de una de las principales colaboradoras de Moreno fue: "Unos intentaron abrirle la cabeza y otros intentarán meterlo en la cárcel".

Así figura en un oficio policial, al que ha tenido acceso Efe, donde los agentes sitúan al ventrílocuo, investigado en la Audiencia Nacional, como el líder de un entramado empresarial con ramificaciones internacionales que perseguía buscar "financiación de forma fraudulenta" falsificando pagarés y transmitiéndolos entre empresas pantalla carentes de actividad real.

La Policía pone el foco en Moreno, detenido a finales de junio, al sospechar que podría tener oculto en el extranjero entre 400 y 900 millones de euros y que su intención sería "vender rápidamente todo lo que tiene y marcharse sin liquidar nada".

Así lo acreditaría una llamada de Moreno que obra en el sumario y en la que manifiesta: "Yo ya he vivido una vida y fuera estoy muy organizado, yo lo que me tengo que ir es fuera de España urgentemente, todos los gastos de fuera se pagan fuera, yo es como si tuviera otra vida y es la que quiero, pero ya definitivamente, porque no tengo por qué contaminarme aquí de nada, porque además lo tengo todo muy ordenado y muy regulado".

Aparte de Moreno, que habría establecido dos sedes en Los Ángeles y Londres y estaría construyendo un hotel en Maldivas, la Policía sitúa al frente de esa presunta red criminal, que comenzó a trabajar en 2017, a Antonio Aguilera y a Antonio José Salazar.

Moreno "prestaría su nombre como tarjeta de visita" para conseguir financiación, presentaría el proyecto cinematográfico o televisivo que la justificara y recibiría los fondos, y los otros "se encargaban de conseguir la sociedades, maquillarlas" y presentarlas ante los bancos como las beneficiarias del dinero. Para ello se valieron de empresas pantalla y de testaferros.

Pero Aguilera acabó siendo detenido y se produjo un "desmoronamiento del entramado inicial", de modo que Moreno tuvo que acudir a inversores privados, como el empresario argentino Alejandro Roemmers, de quien la Policía cree que el productor se apropió de 16 millones de euros de los 32 que le aportó para la grabación de una serie.

El 8 de enero de 2021 este empresario advirtió a Moreno que si no le entregaba varios capítulos de esta serie pondría el asunto en manos de sus abogados.

"No has hecho nada de lo que te pedí", le dijo en el mensaje que obra en el sumario, donde calificaba de "lamentable" tener que estar pidiendo un primer capítulo "después de haber aportado dinero durante más de dos años". "32 millones a cambio de nada salvo un guion inconcluso y tráiler que según los expertos que he consultado carecen de calidad", añadió.

A raíz de este mensaje, una colaboradora de Moreno, sospechosa de confeccionar las facturas fraudulentas junto a otras empleadas, comentó que lo que quería el empresario era que las facturas "estén correctas" y que ese era "su menor problema" porque "él (Moreno) ha podido mentir mucho con facturas, viajes y demás, pero ellos las han firmado (...)".

En su oficio la Policía también constata los movimientos de grandes cantidades de dinero en efectivo por parte de los investigados, que llegaron a ascender a 15 o 20 millones de euros al día, y afirma que utilizaban cualquier operativa bancaria que les diese beneficios, como los créditos ICO que se conceden a raíz del covid, "dado que dicen que son los más fáciles de conseguir y que las entidades bancarias están deseando concederlos".