La aerolínea de Trinidad y Tobago suspende temporalmente vuelos a Venezuela

Caribbean Airlines (CAL), la aerolínea estatal de Trinidad y Tobago, anunció este lunes la cancelación temporal de todos los vuelos a Venezuela a causa de la crisis eléctrica que sufre el país suramericano desde el pasado jueves.

CAL informó a través de un escueto comunicado que la decisión fue tomada debido a la falta de suministro eléctrico en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, lo que hace muy complicado mantener las operaciones.

El comunicado detalla que los vuelos BW 300 (Trinidad a Venezuela) y BW 301 (Venezuela a Trinidad), previstos para este lunes, quedaron cancelados y que se intentará ofrecer alternativas a los pasajeros afectados.

La aerolínea no dio indicaciones sobre por cuánto tiempo quedan suspendidos los enlaces con el país suramericano.

El Gobierno de Trinidad y Tobago defiende desde hace meses la no interferencia en los asuntos internos de Venezuela y ha adoptado la misma posición de los 15 miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom) de instar al diálogo para reducir la agitación política y económica en ese país.

Un comunicado del Caricom de conclusiones de una reciente reunión celebrada en San Cristóbal y Nieves insistió sobre la crisis de Venezuela en la no intervención, no injerencia, no uso de la fuerza, el respeto al Estado de Derecho, los derechos humanos y la democracia.

"Caricom ha abogado incesantemente para que se logre ese objetivo, lo que pasa por un diálogo significativo entre las partes", indicaba el comunicado.

Caribbean Airlines es la aerolínea nacional de Trinidad y Tobago que opera desde el Aeropuerto Internacional de Piarco.

La compañía es además la aerolínea de referencia de Jamaica desde que en 2010 se hiciera con el control de Air Jamaica.

La empresa comenzó a operar en enero de 2007 para sustituir a BWIA West Indies Airways.